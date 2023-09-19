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Moskova’dan Bişkek ve Duşanbe'ye itidal çağrısı
Moskova’dan Bişkek ve Duşanbe'ye itidal çağrısı
Moskova, Bişkek ve Duşanbe'ye sınır meselesinde sert açıklamalar yapmamaları çağrısında bulundu. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T23:05+0300
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dünya
moskova
bişkek
duşanbe
rusya dışişleri bakanlığı
kırgızistan
tacikistan
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın Kırgızistan ve Tacikistan yetkililerini sınır meselesinin çözümüne engel olabilecek sert ifadelerden ve aceleci adımlardan kaçınma çağrısı yaptığı belirtildi.Açıklamada, “Dostlarımızı ve müttefiklerimizi, Kırgız-Tacik sınırının belirlenmesi ve çizilmesine ilişkin müzakere sürecinde son zamanlarda elde edilen olumlu sonuçları boşa çıkarabilecek sert ifadelerden ve aceleci adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.Sovyet sonrası alandaki silahlı çatışmaların, her şeyden önce, Orta Asya ülkelerinin gerçek çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan ve sadece bencil hedeflerini gözeten ‘kolektif Batı’ya yaradığı vurgulanarak, Kırgızistan ve Tacikistan'a çelişkileri mevcut ikili hükümetlerarası komisyon çerçevesinde siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözme çağrısı yapıldığı kaydedildi.Daha önce, Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Kamçibek Taşiyev, Tacik yetkililere toprak iddialarından vazgeçmeleri, aksi takdirde Bişkek’in yakın zamanda elde edilen tarihi belgelere dayanarak toprak iddiasında bulunacağını ifade etmişti.Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Şohin Samadi de, Kırgızistan'ın üst düzey bir hükümet yetkilisinin iki ülke arasındaki sınır meselelerine ilişkin açıklamalarından endişe duyduklarını dile getirmişti.
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moskova, bişkek, duşanbe, rusya dışişleri bakanlığı, kırgızistan, tacikistan
moskova, bişkek, duşanbe, rusya dışişleri bakanlığı, kırgızistan, tacikistan

Moskova’dan Bişkek ve Duşanbe'ye itidal çağrısı

23:05 19.09.2023
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Moskova, Bişkek ve Duşanbe'ye sınır meselesinde sert açıklamalar yapmamaları çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın Kırgızistan ve Tacikistan yetkililerini sınır meselesinin çözümüne engel olabilecek sert ifadelerden ve aceleci adımlardan kaçınma çağrısı yaptığı belirtildi.
Açıklamada, “Dostlarımızı ve müttefiklerimizi, Kırgız-Tacik sınırının belirlenmesi ve çizilmesine ilişkin müzakere sürecinde son zamanlarda elde edilen olumlu sonuçları boşa çıkarabilecek sert ifadelerden ve aceleci adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.
Sovyet sonrası alandaki silahlı çatışmaların, her şeyden önce, Orta Asya ülkelerinin gerçek çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan ve sadece bencil hedeflerini gözeten ‘kolektif Batı’ya yaradığı vurgulanarak, Kırgızistan ve Tacikistan'a çelişkileri mevcut ikili hükümetlerarası komisyon çerçevesinde siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözme çağrısı yapıldığı kaydedildi.
Daha önce, Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Kamçibek Taşiyev, Tacik yetkililere toprak iddialarından vazgeçmeleri, aksi takdirde Bişkek’in yakın zamanda elde edilen tarihi belgelere dayanarak toprak iddiasında bulunacağını ifade etmişti.
Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Şohin Samadi de, Kırgızistan'ın üst düzey bir hükümet yetkilisinin iki ülke arasındaki sınır meselelerine ilişkin açıklamalarından endişe duyduklarını dile getirmişti.
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