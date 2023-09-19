https://sputniknews.com.tr/20230919/moskovadan-biskek-ve-dusanbeye-itidal-cagrisi-1075607226.html

Moskova’dan Bişkek ve Duşanbe'ye itidal çağrısı

Moskova’dan Bişkek ve Duşanbe'ye itidal çağrısı

Moskova, Bişkek ve Duşanbe'ye sınır meselesinde sert açıklamalar yapmamaları çağrısında bulundu. 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T23:05+0300

2023-09-19T23:05+0300

2023-09-19T23:05+0300

dünya

moskova

bişkek

duşanbe

rusya dışişleri bakanlığı

kırgızistan

tacikistan

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın Kırgızistan ve Tacikistan yetkililerini sınır meselesinin çözümüne engel olabilecek sert ifadelerden ve aceleci adımlardan kaçınma çağrısı yaptığı belirtildi.Açıklamada, “Dostlarımızı ve müttefiklerimizi, Kırgız-Tacik sınırının belirlenmesi ve çizilmesine ilişkin müzakere sürecinde son zamanlarda elde edilen olumlu sonuçları boşa çıkarabilecek sert ifadelerden ve aceleci adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.Sovyet sonrası alandaki silahlı çatışmaların, her şeyden önce, Orta Asya ülkelerinin gerçek çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan ve sadece bencil hedeflerini gözeten ‘kolektif Batı’ya yaradığı vurgulanarak, Kırgızistan ve Tacikistan'a çelişkileri mevcut ikili hükümetlerarası komisyon çerçevesinde siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözme çağrısı yapıldığı kaydedildi.Daha önce, Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Kamçibek Taşiyev, Tacik yetkililere toprak iddialarından vazgeçmeleri, aksi takdirde Bişkek’in yakın zamanda elde edilen tarihi belgelere dayanarak toprak iddiasında bulunacağını ifade etmişti.Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı Şohin Samadi de, Kırgızistan'ın üst düzey bir hükümet yetkilisinin iki ülke arasındaki sınır meselelerine ilişkin açıklamalarından endişe duyduklarını dile getirmişti.

moskova

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duşanbe

kırgızistan

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moskova, bişkek, duşanbe, rusya dışişleri bakanlığı, kırgızistan, tacikistan