https://sputniknews.com.tr/20230919/meteorolojiden-marmara-uyarisi-kuvvetli-olacak-1075584465.html

Meteoroloji'den 'Marmara' uyarısı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den 'Marmara' uyarısı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'ne kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Öte yandan, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T07:33+0300

2023-09-19T07:33+0300

2023-09-19T07:33+0300

türkiye

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istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 29°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 27°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 28°CAz bulutlu ve açıkSAKARYA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZParçalı ve az bulutlu, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 31°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 28°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 26°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 26°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 25°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 24°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 27°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 24°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 27°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 23°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 21°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 30°CAz bulutluVAN °C, 23°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 33°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 35°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230918/meteorolojiden-cok-sayida-bolge-icin-uyari-kuvvetli-olacak-1075551663.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu