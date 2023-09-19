https://sputniknews.com.tr/20230919/macronun-asi-sertifikasini-paylasan-doktor-meslekten-uzaklastirma-cezasi-aldi-1075606173.html

Macron'un aşı sertifikasını paylaşan doktor meslekten uzaklaştırma cezası aldı

Macron'un aşı sertifikasını paylaşan doktor meslekten uzaklaştırma cezası aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşı sertifikasını sosyal medyada paylaşarak ülkede hastaların kişisel bilgilerine rahatça ulaşılabildiğini göstermek... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T21:36+0300

2023-09-19T21:36+0300

2023-09-19T21:36+0300

dünya

emmanuel macron

aşı

doktor

fransa

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Fransız Egora sitesinin haberine göre, Hauts-de-France bölgesindeki Hekimler Birliği, Outreau'da pratisyen hekim olan Michael Rochoy'a, 2021'de Macron'un aşı sertifikasını araştırdığı ve sosyal medyada paylaştığı için 15 gün meslekten uzaklaştırma cezası uyguladı.Karar gereği Rochoy, 1-16 Kasım tarihlerinde mesleğini icra edemeyecek ve bu sürede planlanan 42 hastanın sağlık randevusunu iptal etmek zorunda kalacak.Cezanın gerekçesi olarak Rochoy'ın 'etik yükümlülükleri ihlal ettiği' gösterildi.Rochoy, 2021'de Macron aşı sertifikasını araştırmış ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının sadece isim, soy ismi ve doğum tarihi bilgileriyle herhangi bir hastanın sağlık bilgilerine kolayca ulaşabildiğini anlatmış, buna kanıt olarak Macron'un aşı dosyasından çektiği kareleri paylaşmıştı.

fransa

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emmanuel macron, aşı, doktor, fransa