https://sputniknews.com.tr/20230919/macronun-asi-sertifikasini-paylasan-doktor-meslekten-uzaklastirma-cezasi-aldi-1075606173.html
Macron'un aşı sertifikasını paylaşan doktor meslekten uzaklaştırma cezası aldı
Macron'un aşı sertifikasını paylaşan doktor meslekten uzaklaştırma cezası aldı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşı sertifikasını sosyal medyada paylaşarak ülkede hastaların kişisel bilgilerine rahatça ulaşılabildiğini göstermek... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T21:36+0300
2023-09-19T21:36+0300
2023-09-19T21:36+0300
dünya
emmanuel macron
aşı
doktor
fransa
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Fransız Egora sitesinin haberine göre, Hauts-de-France bölgesindeki Hekimler Birliği, Outreau'da pratisyen hekim olan Michael Rochoy'a, 2021'de Macron'un aşı sertifikasını araştırdığı ve sosyal medyada paylaştığı için 15 gün meslekten uzaklaştırma cezası uyguladı.Karar gereği Rochoy, 1-16 Kasım tarihlerinde mesleğini icra edemeyecek ve bu sürede planlanan 42 hastanın sağlık randevusunu iptal etmek zorunda kalacak.Cezanın gerekçesi olarak Rochoy'ın 'etik yükümlülükleri ihlal ettiği' gösterildi.Rochoy, 2021'de Macron aşı sertifikasını araştırmış ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının sadece isim, soy ismi ve doğum tarihi bilgileriyle herhangi bir hastanın sağlık bilgilerine kolayca ulaşabildiğini anlatmış, buna kanıt olarak Macron'un aşı dosyasından çektiği kareleri paylaşmıştı.
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emmanuel macron, aşı, doktor, fransa
emmanuel macron, aşı, doktor, fransa
Macron'un aşı sertifikasını paylaşan doktor meslekten uzaklaştırma cezası aldı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşı sertifikasını sosyal medyada paylaşarak ülkede hastaların kişisel bilgilerine rahatça ulaşılabildiğini göstermek isteyen doktor 15 gün meslekten uzaklaştırma cezası aldı.
Fransız Egora sitesinin haberine göre, Hauts-de-France bölgesindeki Hekimler Birliği, Outreau'da pratisyen hekim olan Michael Rochoy'a, 2021'de Macron'un aşı sertifikasını araştırdığı ve sosyal medyada paylaştığı için 15 gün meslekten uzaklaştırma cezası uyguladı.
Karar gereği Rochoy, 1-16 Kasım tarihlerinde mesleğini icra edemeyecek ve bu sürede planlanan 42 hastanın sağlık randevusunu iptal etmek zorunda kalacak.
Cezanın gerekçesi olarak Rochoy'ın 'etik yükümlülükleri ihlal ettiği' gösterildi.
Rochoy, 2021'de Macron aşı sertifikasını araştırmış ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının sadece isim, soy ismi ve doğum tarihi bilgileriyle herhangi bir hastanın sağlık bilgilerine kolayca ulaşabildiğini anlatmış, buna kanıt olarak Macron'un aşı dosyasından çektiği kareleri paylaşmıştı.