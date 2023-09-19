https://sputniknews.com.tr/20230919/konu-soru-dagilimi-tablolari-yayimlandi-ortaokul-ve-liselerde-ortak-sinavlar-nasil-olacak-1075593293.html
Konu soru dağılımı tabloları yayımlandı: Ortaokul ve liselerde ortak sınavlar nasıl olacak?
Konu soru dağılımı tabloları yayımlandı: Ortaokul ve liselerde ortak sınavlar nasıl olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde zümreler ve ölçme değerlendirme merkezi... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T13:08+0300
2023-09-19T13:08+0300
2023-09-19T13:09+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
sınav
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, ülke, il, ilçe ve okul genelinde ortak yazılılar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.Bu kapsamda il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf, alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.İlan edilecekSınıf, alan zümreleri ile ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri, yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi dokümanlarını hazırlayacak ve ilan edecek.Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik açıklama ve örnek senaryolar ve soru örnekleri, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230919/mebin-devamsizlik-karari-sonrasi-ogrencilere-tedbir-komisyonu-1075589785.html
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), sınav
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), sınav
Konu soru dağılımı tabloları yayımlandı: Ortaokul ve liselerde ortak sınavlar nasıl olacak?
13:08 19.09.2023 (güncellendi: 13:09 19.09.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde zümreler ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek teşkil edecek "konu soru dağılım tabloları" yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, ülke, il, ilçe ve okul genelinde ortak yazılılar, sınıf veya alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.
Bu kapsamda il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf, alan zümreleri ve ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.
İlan edilecek
Sınıf, alan zümreleri ile ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri, yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi dokümanlarını hazırlayacak ve ilan edecek.
Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik açıklama ve örnek senaryolar ve soru örnekleri, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacak.