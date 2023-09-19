https://sputniknews.com.tr/20230919/izmirdeki-helikopter-kazasinda-3-murettebatin-da-cansiz-bedenine-ulasildi-1075585293.html

İzmir'deki helikopter kazasında 3. mürettebatın da cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'deki helikopter kazasında 3. mürettebatın da cansız bedenine ulaşıldı

İzmir’in Menderes ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına müdahale ederken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterdeki 3. personelin de cenazesine ulaşılırken... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T08:16+0300

2023-09-19T08:16+0300

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türkiye

izmir

baraj

helikopter

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Geçtiğimiz cumartesi günü Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale ederken, su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde mürettebattan 4 kişi kaybolmuştu. Olayın ardından Kırgızistan uyruklu İsabekov Erkinbek, kendi imkanları ile kıyıya çıktı ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Dün gerçekleştirilen çalışmalarda da, mürettebattan İanshanlo Lamzar ve Oleg Agaev'in cansız bedenleri enkazdan çıkartıldı.Son cansız bedene ulaşıldıİzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, helikopter mürettebatın dan aranan son kişi olan Türk vatandaşı Mehmet Akif Tutuk'un cansız bedeninin enkazdan çıkartıldığı öğrenildi. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Menderes ilçesi Keler Mahallesi’nde Tahtalı Barajı’na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli personeli arama kurtarma çalışmalarında 19.09.2023 günü 06.50 itibarıyla son kişi olan Türk mürettebatın cansız bedenine de ulaşılmış, böylece baraj gölündeki 3 mürettebatın tamamının cesedine ulaşılmıştır. Arama çalışmaları sonlandırılmıştır. Cenaze, otopsi işlemleri için Menderes Devlet Hastanesine sevk edilmiştir."

https://sputniknews.com.tr/20230918/izmirde-baraj-golune-dusen-helikopter-kiyiya-cikarildi-1075568968.html

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