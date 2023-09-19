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İran, ABD’de tutuklu bulunan 5 vatandaşının serbest bırakıldığını doğruladı
İran, ABD’de tutuklu bulunan 5 vatandaşının serbest bırakıldığını doğruladı
İran, Washington ile imzalanan mahkum takası anlaşması kapsamında ABD’de tutuklu bulunan İranlı 5 kişinin serbest bırakıldığını doğruladı. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda ABD’de hapsedilen İranlı 5 mahkumun serbest bırakılmasına ilişkin açıklamada bulundu.Bakıri, “ABD’nin hukuki olmayan yaptırımlarını delme bahanesiyle bu ülkede tutuklanan 5 vatandaşımızın serbest bırakılmasından dolayı çok mutluyuz ve onların sevdiklerinin kollarına dönmelerini tebrik ediyoruz” ifadelerinde bulundu.İki ülke arasındaki görüşmelere aracılık eden ülkelere de değinen Bakıri, “İran vatandaşlarının serbest bırakılmasına yol açan süreçteki önemli rollerinden dolayı Katar ve Umman hükümetlerine teşekkür ederiz” dedi.İran basınında yer alan haberlerde, İran vatandaşı Mehrdad Muin Ensari ve Rıza Serhengpur adlı iki mahkumun Katar'ın başkenti Doha'ya geldikleri ve buradan Tahran'a nakledilecekleri aktarıldı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sabah yaptığı basın açıklamasında "iki mahkumun kendi istekleri ile İran’a döneceğini, bir mahkumun üçüncü bir ülkedeki ailesinin yanına geçeceğini, iki mahkumun ise ABD’de kalmak istediğini" açıklamıştı.İran’ın serbest bıraktığı ABD vatandaşları ise Siyamek Namazi, İmad Şarki ve Murad Tahbaz ile isimleri açıklanmayan iki kişiden oluşuyor.ABD ile İran arasında mahkum takası anlaşmasıABD ve İran medyasında yer alan haberlerde, İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakılması karşılığında iki ülkenin tutuklu takası yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.Beyaz Saray, 10 Ağustos'ta, İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşının cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alındığını doğrulamıştı.İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri de ABD ile yürütülen tutuklu değişimine ilişkin müzakerelerde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, İran'ın dondurulmuş varlıklarının ve ABD'de tutuklu bulunan çok sayıda İran vatandaşının serbest bırakılacağını kaydetmişti.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani ise yaptığı açıklamada Güney Kore'de bloke edilen paranın güniçinde Katar’daki hesaplara aktarılacağını, mahkum takasının da bugün gerçekleşeceğini duyurmuştu.İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin de yaptığı açıklamada, ABD ile varılan mahkum takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan varlıklarının 5 milyar 573 milyon 492 bin avro olarak İran bankalarının Katar bankalarındaki hesaplarına yatırıldığını belirtmişti.Katar Dışişleri Bakanlığı, Washington ile Tahran arasındaki arabuluculuk anlaşmasının uygulanmaya başladığını ve bu kapsamda İran'ın 5 ABD'liyi serbest bıraktığını ve Güney Kore'de dondurulan İran fonlarının Katar'a aktarıldığını duyurmuştu.
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iran, abd, ali bakıri, esir, esir takası
iran, abd, ali bakıri, esir, esir takası

İran, ABD’de tutuklu bulunan 5 vatandaşının serbest bırakıldığını doğruladı

00:04 19.09.2023
İran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
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İran, Washington ile imzalanan mahkum takası anlaşması kapsamında ABD’de tutuklu bulunan İranlı 5 kişinin serbest bırakıldığını doğruladı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda ABD’de hapsedilen İranlı 5 mahkumun serbest bırakılmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakıri, “ABD’nin hukuki olmayan yaptırımlarını delme bahanesiyle bu ülkede tutuklanan 5 vatandaşımızın serbest bırakılmasından dolayı çok mutluyuz ve onların sevdiklerinin kollarına dönmelerini tebrik ediyoruz” ifadelerinde bulundu.
İki ülke arasındaki görüşmelere aracılık eden ülkelere de değinen Bakıri, “İran vatandaşlarının serbest bırakılmasına yol açan süreçteki önemli rollerinden dolayı Katar ve Umman hükümetlerine teşekkür ederiz” dedi.
İran basınında yer alan haberlerde, İran vatandaşı Mehrdad Muin Ensari ve Rıza Serhengpur adlı iki mahkumun Katar'ın başkenti Doha'ya geldikleri ve buradan Tahran'a nakledilecekleri aktarıldı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sabah yaptığı basın açıklamasında "iki mahkumun kendi istekleri ile İran’a döneceğini, bir mahkumun üçüncü bir ülkedeki ailesinin yanına geçeceğini, iki mahkumun ise ABD’de kalmak istediğini" açıklamıştı.
İran’ın serbest bıraktığı ABD vatandaşları ise Siyamek Namazi, İmad Şarki ve Murad Tahbaz ile isimleri açıklanmayan iki kişiden oluşuyor.

ABD ile İran arasında mahkum takası anlaşması

ABD ve İran medyasında yer alan haberlerde, İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakılması karşılığında iki ülkenin tutuklu takası yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.
Beyaz Saray, 10 Ağustos'ta, İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşının cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alındığını doğrulamıştı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri de ABD ile yürütülen tutuklu değişimine ilişkin müzakerelerde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, İran'ın dondurulmuş varlıklarının ve ABD'de tutuklu bulunan çok sayıda İran vatandaşının serbest bırakılacağını kaydetmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani ise yaptığı açıklamada Güney Kore'de bloke edilen paranın güniçinde Katar’daki hesaplara aktarılacağını, mahkum takasının da bugün gerçekleşeceğini duyurmuştu.
İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin de yaptığı açıklamada, ABD ile varılan mahkum takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan varlıklarının 5 milyar 573 milyon 492 bin avro olarak İran bankalarının Katar bankalarındaki hesaplarına yatırıldığını belirtmişti.
Katar Dışişleri Bakanlığı, Washington ile Tahran arasındaki arabuluculuk anlaşmasının uygulanmaya başladığını ve bu kapsamda İran'ın 5 ABD'liyi serbest bıraktığını ve Güney Kore'de dondurulan İran fonlarının Katar'a aktarıldığını duyurmuştu.
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