https://sputniknews.com.tr/20230919/disisleri-bakani-fidan-hollandali-mevkidasi-slot-ile-gorustu-1075582295.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile görüştü
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot’la, Türkevi’nde... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T02:13+0300
2023-09-19T02:13+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde New York’taki Türkevi’nde Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot’la bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO’nun genişlemesi, Ukrayna’daki son gelişmeler ve Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar ele alındı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, hakan fidan, hollanda
abd, abd, hakan fidan, hollanda
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile görüştü
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Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot’la, Türkevi’nde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarına devam ediyor.
Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde New York’taki Türkevi’nde Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot’la bir araya geldi.
Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO’nun genişlemesi, Ukrayna’daki son gelişmeler ve Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar ele alındı.