https://sputniknews.com.tr/20230919/disisleri-bakani-fidan-hollandali-mevkidasi-slot-ile-gorustu-1075582295.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot’la, Türkevi’nde... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

abd

abd

hakan fidan

hollanda

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde New York’taki Türkevi’nde Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot’la bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO’nun genişlemesi, Ukrayna’daki son gelişmeler ve Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar ele alındı.

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abd

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