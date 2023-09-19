https://sputniknews.com.tr/20230919/daglik-karabagda-gerilim-tirmaniyor--1075603024.html
Dağlık Karabağ'da gerilim tırmanıyor
Dağlık Karabağ'da gerilim tırmanıyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 19 Eylül'de Dağlık Karabağ’da ‘terörle mücadele eylemlerine’ başlandığını bildirerek bölgede barışa giden tek yolun Ermeni... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T20:48+0300
2023-09-19T20:48+0300
2023-09-19T20:48+0300
multimedya
infografik
azerbaycan
rusya
ermenistan
karabağ
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Ayrıca Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki silahlı kuvvetlerinin Ağdam yönündeki mevzilerinin Ermenistan ordusunun yoğun ateşi altında olduğunu bildirdi. Öte yandan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın başlattığı operasyonu Karabağ halkına yönelik saldırı olarak tanımladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan Karabağ’da yaşanan durum sebebiyle Ermenistan Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırdı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sözcüsü Peskov ise yaptığı açıklamada Rusya’nın Karabağ sürecini siyasi ve diplomatik bir yola döndürmeye çalıştığını ifade ederek Bakü ve Erivan'ın imzalanan anlaşmalara uygun davranmaya davet etti.
azerbaycan
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infografik, azerbaycan, rusya, ermenistan, karabağ, инфографика
infografik, azerbaycan, rusya, ermenistan, karabağ, инфографика
Dağlık Karabağ'da gerilim tırmanıyor
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 19 Eylül'de Dağlık Karabağ’da ‘terörle mücadele eylemlerine’ başlandığını bildirerek bölgede barışa giden tek yolun Ermeni ordusunun Karabağ'dan tamamen çekilmesi ve Hankendi’deki rejimin lağvedilmesi olduğunu belirtti.
Ayrıca Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki silahlı kuvvetlerinin Ağdam yönündeki mevzilerinin Ermenistan ordusunun yoğun ateşi altında olduğunu bildirdi. Öte yandan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın başlattığı operasyonu Karabağ halkına yönelik saldırı olarak tanımladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan Karabağ’da yaşanan durum sebebiyle Ermenistan Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırdı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sözcüsü Peskov ise yaptığı açıklamada Rusya’nın Karabağ sürecini siyasi ve diplomatik bir yola döndürmeye çalıştığını ifade ederek Bakü ve Erivan'ın imzalanan anlaşmalara uygun davranmaya davet etti.