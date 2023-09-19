https://sputniknews.com.tr/20230919/daglik-karabagda-gerilim-tirmaniyor--1075603024.html

Dağlık Karabağ'da gerilim tırmanıyor

Dağlık Karabağ'da gerilim tırmanıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 19 Eylül'de Dağlık Karabağ’da ‘terörle mücadele eylemlerine’ başlandığını bildirerek bölgede barışa giden tek yolun Ermeni... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T20:48+0300

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karabağ

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Ayrıca Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki silahlı kuvvetlerinin Ağdam yönündeki mevzilerinin Ermenistan ordusunun yoğun ateşi altında olduğunu bildirdi. Öte yandan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın başlattığı operasyonu Karabağ halkına yönelik saldırı olarak tanımladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan Karabağ’da yaşanan durum sebebiyle Ermenistan Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırdı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sözcüsü Peskov ise yaptığı açıklamada Rusya’nın Karabağ sürecini siyasi ve diplomatik bir yola döndürmeye çalıştığını ifade ederek Bakü ve Erivan'ın imzalanan anlaşmalara uygun davranmaya davet etti.

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