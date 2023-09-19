Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
01:35 19.09.2023 (güncellendi: 01:58 19.09.2023)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi'nde görüştü.
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) gündemindeki konular, bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldığı duyuruldu.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü.
Yarım saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
İletişim Başkanlığı'ndan, görüşmeye ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Tebbun arasındaki görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra BM gündemindeki konular ile bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı, Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temasları çerçevesinde New York’taki Türkevi’nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) September 18, 2023
Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler… pic.twitter.com/yAIzgDkLYf
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından, "Dost ve kardeş Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi'nde bir araya geldik. Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile işbirliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz" açıklamasını paylaştı.
Dost ve kardeş Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi’nde bir araya geldik. Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz. 🇹🇷🇩🇿 pic.twitter.com/h1Y6XYD7xQ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 18, 2023
Erdoğan'ın Tebbun ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da hazır bulunduğu bildirildi.