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https://sputniknews.com.tr/20230919/cumhurbaskani-erdogan-cezayir-cumhurbaskani-tebbun-ile-gorustu-1075581036.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T01:35+0300
2023-09-19T01:58+0300
dünya
cezayir
recep tayyip erdoğan
birleşmiş milletler (bm)
abdulmecid tebbun
abdülmecid tebbun
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Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü.Yarım saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.İletişim Başkanlığı'ndan, görüşmeye ilişkin açıklamaCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Tebbun arasındaki görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.Açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra BM gündemindeki konular ile bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı, Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı.Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından, "Dost ve kardeş Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi'nde bir araya geldik. Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile işbirliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz" açıklamasını paylaştı.Erdoğan'ın Tebbun ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da hazır bulunduğu bildirildi.
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cezayir, recep tayyip erdoğan, birleşmiş milletler (bm), abdulmecid tebbun, abdülmecid tebbun, iletişim başkanlığı
cezayir, recep tayyip erdoğan, birleşmiş milletler (bm), abdulmecid tebbun, abdülmecid tebbun, iletişim başkanlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

01:35 19.09.2023 (güncellendi: 01:58 19.09.2023)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi'nde görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) gündemindeki konular, bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldığı duyuruldu.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü.
Yarım saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
İletişim Başkanlığı'ndan, görüşmeye ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Tebbun arasındaki görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra BM gündemindeki konular ile bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı, Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından, "Dost ve kardeş Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi'nde bir araya geldik. Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile işbirliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz" açıklamasını paylaştı.
Erdoğan'ın Tebbun ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da hazır bulunduğu bildirildi.
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