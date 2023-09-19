https://sputniknews.com.tr/20230919/cumhurbaskani-erdogan-cezayir-cumhurbaskani-tebbun-ile-gorustu-1075581036.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T01:35+0300

2023-09-19T01:35+0300

2023-09-19T01:58+0300

dünya

cezayir

recep tayyip erdoğan

birleşmiş milletler (bm)

abdulmecid tebbun

abdülmecid tebbun

iletişim başkanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/13/1075580879_0:251:2752:1799_1920x0_80_0_0_a9a16fac26a04ff306dce8e1e98d70ea.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü.Yarım saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.İletişim Başkanlığı'ndan, görüşmeye ilişkin açıklamaCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Tebbun arasındaki görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.Açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra BM gündemindeki konular ile bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı, Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı.Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından, "Dost ve kardeş Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi'nde bir araya geldik. Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile işbirliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz" açıklamasını paylaştı.Erdoğan'ın Tebbun ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da hazır bulunduğu bildirildi.

cezayir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cezayir, recep tayyip erdoğan, birleşmiş milletler (bm), abdulmecid tebbun, abdülmecid tebbun, iletişim başkanlığı