https://sputniknews.com.tr/20230919/bu-kadari-da-pes-dedirtti-seyir-halinde-ilerleyen-scooteri-arabayla-yanastiklari-an-caldilar-1075595488.html
Seyir halinde ilerleyen scooterı arabayla yanaştıkları an çaldılar
Seyir halinde ilerleyen scooterı arabayla yanaştıkları an çaldılar
Şili’de otomobilin içerisindeki hırsızlar, hareket halinde yolda ilerleyen bir scooterı pencereden uzanarak çaldılar. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T14:07+0300
2023-09-19T14:07+0300
2023-09-19T14:42+0300
dünya
video
scooter
şili
hırsızlık
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Şili'nin başkenti Santiago'da sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı.Otomobil içerisindeki hırsızlar, scooter ile yolda ilerleyen adamın scooterını çaldılar. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, araçtaki hırsızlardan birinin pencereden uzanarak scooterı yakaladığı görüldü.Scooterlı adam, hırsızın scooterı çekmesinin ardından yere düşerek hafif şekilde yaralandı.Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken kaçan hırsızlar henüz yakalanamadı.
şili
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Şili'de yolda ilerleyen adamın scooterını çaldılar
Şili'de yolda ilerleyen adamın scooterını çaldılar
2023-09-19T14:07+0300
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video, scooter, şili, hırsızlık, видео
video, scooter, şili, hırsızlık, видео
Seyir halinde ilerleyen scooterı arabayla yanaştıkları an çaldılar
14:07 19.09.2023 (güncellendi: 14:42 19.09.2023) Abone ol
Şili’de otomobilin içerisindeki hırsızlar, hareket halinde yolda ilerleyen bir scooterı pencereden uzanarak çaldılar.
Şili'nin başkenti Santiago'da sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı.
Otomobil içerisindeki hırsızlar, scooter ile yolda ilerleyen adamın scooterını çaldılar.
Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, araçtaki hırsızlardan birinin pencereden uzanarak scooterı yakaladığı görüldü.
Scooterlı adam, hırsızın scooterı çekmesinin ardından yere düşerek hafif şekilde yaralandı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken kaçan hırsızlar henüz yakalanamadı.