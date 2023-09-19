https://sputniknews.com.tr/20230919/bahcelerindeki-agacin-dalina-carpan-kamyon-sofurune-saldirarak-camlarini-kirdilar-1075597169.html
Bahçelerindeki ağacın dalına çarpan kamyon şöfürüne saldırarak camlarını kırdılar
Bahçelerindeki ağacın dalına çarpan kamyon şöfürüne saldırarak camlarını kırdılar
İstanbul Arnavutköy’de iddiaya göre bir kamyon şoförü bahçede bulunan yola sarkan ağacın dallarına çarparak zarar verdi. Ağacın dikili olduğu bahçe sahipleri... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T15:18+0300
2023-09-19T15:18+0300
2023-09-19T15:18+0300
yaşam
video
arnavutköy
istanbul
kamyon şoförleri
saldırı
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yolda ilerleyen bir kamyon şoförü bahçede bulunan ağaçların dalına çarptı. Bahçe sahipleri, kamyon şoförüne tepki gösterdi. Yaşanan tepki tartışmaya dönüştü. Ardından bahçe sahipleri kamyon şoförüne saldırdı.Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan olayda kamyonun camları kırıldı.
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Bahçelerindeki ağacın dalına çarpan kamyon şöfürüne saldırarak camlarını kırdılar
Bahçelerindeki ağacın dalına çarpan kamyon şöfürüne saldırarak camlarını kırdılar
2023-09-19T15:18+0300
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, arnavutköy, istanbul, kamyon şoförleri, saldırı, видео
video, arnavutköy, istanbul, kamyon şoförleri, saldırı, видео
Bahçelerindeki ağacın dalına çarpan kamyon şöfürüne saldırarak camlarını kırdılar
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İstanbul Arnavutköy’de iddiaya göre bir kamyon şoförü bahçede bulunan yola sarkan ağacın dallarına çarparak zarar verdi. Ağacın dikili olduğu bahçe sahipleri ise kamyon şoförüne saldırarak, aracın camlarını kırdı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yolda ilerleyen bir kamyon şoförü bahçede bulunan ağaçların dalına çarptı.
Bahçe sahipleri, kamyon şoförüne tepki gösterdi.
Yaşanan tepki tartışmaya dönüştü. Ardından bahçe sahipleri kamyon şoförüne saldırdı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan olayda kamyonun camları kırıldı.