https://sputniknews.com.tr/20230919/abdden-bagdat-ile-erbil-arasindaki-diyaloga-iliskin-aciklama-1075580491.html
ABD'den Bağdat ile Erbil arasındaki diyaloğa ilişkin açıklama
ABD'den Bağdat ile Erbil arasındaki diyaloğa ilişkin açıklama
ABD, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında geçen hafta gerçekleşen "yapıcı diyaloğu" memnuniyetle karşıladığını açıkladı. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T00:47+0300
2023-09-19T00:47+0300
2023-09-19T00:49+0300
dünya
beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton
beyaz saray
abd
abd
jake sullivan
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki taraf arasında Irak anayasasına uygun şekilde çözüm bekleyen meselelerin çözüme kavuşturulmasını amaçlayan 'yapıcı diyalog'dan memnun oldukları bildirildi.ABD'nin, memurların maaşlarını alabilmelerine yardımcı olma ve ekonomik büyümeyi teşvik etme amacıyla Irak merkezi hükümetinin IKBY'ye "ek fon sağlama kararından" memnun olduğu ifade edilen açıklamada, "ABD, Irak-Türkiye boru hattının mümkün olan en kısa sürede yeniden açılması için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam edecek" ifadesine yer verildi.IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 14 Eylül’de Bağdat’ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve bazı siyasi liderlerle bütçe sorununu görüşmüştü.Irak merkezi hükümeti de 17 Eylül'de IKBY'ye 3 aylık memur maaşlarını borç olarak ödeme kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230915/ikby-basbakani-barzani-bagdata-memur-maaslarinin-gonderilmesi-icin-iki-oneri-sunduk-1075487224.html
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beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, beyaz saray, abd, abd, jake sullivan
beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, beyaz saray, abd, abd, jake sullivan
ABD'den Bağdat ile Erbil arasındaki diyaloğa ilişkin açıklama
00:47 19.09.2023 (güncellendi: 00:49 19.09.2023) Abone ol
ABD, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında geçen hafta gerçekleşen "yapıcı diyaloğu" memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki taraf arasında Irak anayasasına uygun şekilde çözüm bekleyen meselelerin çözüme kavuşturulmasını amaçlayan 'yapıcı diyalog'dan memnun oldukları bildirildi.
ABD'nin, memurların maaşlarını alabilmelerine yardımcı olma ve ekonomik büyümeyi teşvik etme amacıyla Irak merkezi hükümetinin IKBY'ye "ek fon sağlama kararından" memnun olduğu ifade edilen açıklamada, "ABD, Irak-Türkiye boru hattının mümkün olan en kısa sürede yeniden açılması için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam edecek" ifadesine yer verildi.
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 14 Eylül’de Bağdat’ta Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve bazı siyasi liderlerle bütçe sorununu görüşmüştü.
Irak merkezi hükümeti de 17 Eylül'de IKBY'ye 3 aylık memur maaşlarını borç olarak ödeme kararı almıştı.