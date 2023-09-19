https://sputniknews.com.tr/20230919/abd-serbest-birakilan-6-milyar-dolarlik-varlik-dogrudan-iranin-eline-gecmeyecek-1075581919.html

ABD: Serbest bırakılan 6 milyar dolarlık varlık doğrudan İran'ın eline geçmeyecek

ABD: Serbest bırakılan 6 milyar dolarlık varlık doğrudan İran'ın eline geçmeyecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran ile varılan mahkum takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan... 19.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-19T02:05+0300

2023-09-19T02:05+0300

2023-09-19T02:05+0300

dünya

beyaz saray

abd

iran

john kirby

ortadoğu

christiane amanpour

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Kirby, "CNN International" kanalında gazeteci Christiane Amanpour'un sorularını yanıtladı.İran'ın parayı insani ihtiyaç ve tarım ürünleri için talep edebileceğini belirten Kirby, "Sistem öyle kurulacak ki, bu parayı ilaç, gıda, tarım ürünleri satın alacak satıcılara vereceğiz daha sonra da İran'a ulaştıracağız, İran bu paraya el süremeyecek" dedi.Kirby, bu süreçte bir terslik olursa işlemi durdurabileceklerini ve fonları yeniden dondurabileceklerini ifade ederek, "Bunu sadece İran'ın uzun vadede hile yapmaya çalışacağını ya da fonları uygun olmayan herhangi bir şekilde yönlendireceğini düşünürsek yapacağız. Çünkü tüm bu süreç ABD Hazine Bakanlığı tarafından takip ediliyor" şeklinde konuştu.Paranın, Hazine Bakanlığı'nın belirlediği şartlara uygun olarak kullanılacağına dikkati çeken Kirby, bu paranın nasıl ve ne amaçla çekildiğinin izlenebileceğini ve "nihai karar yetkisine sahip olacaklarını" vurguladı.Kirby, İran ile nükleer ilişkiler konusuna da değinerek, takas anlaşması ile nükleer meselenin tamamen ayrı olarak ele alındığını kaydetti.Amaçlarının bu anlaşmayla "İran ile bir tür yakınlaşma sağlamak" olmadığını belirten Kirby, sorunun diplomatik yollardan çözülmesini tercih edeceklerini ancak şimdilik herhangi bir çaba ya da müzakerenin olmadığını söyledi.Kirby, takas anlaşması kararının Başkan Joe Biden için kolay olmadığını fakat Amerikalıları getirebilmek için bunun yapılması gerektiğini ve başardıkları için de çok mutlu olduklarını dile getirdi.Serbest bırakılan ABD’lilerin "korkunç şartlarda tutulduklarını" ifade eden Kirby, topluma geri kazandırılmaları, fiziksel ve ruhsal sağlıkları için her türlü imkana ulaşabilmelerinin sağlanacağını vurguladı.Kirby, serbest bırakılan ABD’lilerin “haksız yere tutuklandıklarını” belirterek, bu kişilerin ülkeyi terk etmesine izin verilmeyen 2 aile üyesiyle beraber ABD’ye geri döneceğini ifade etti.ABD ile İran arasında mahkum takası anlaşmasıABD ve İran medyasında yer alan haberlerde, İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakılması karşılığında iki ülkenin tutuklu takası yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.Beyaz Saray, 10 Ağustos'ta, İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşının cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alındığını doğrulamıştı.İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri de ABD ile yürütülen tutuklu değişimine ilişkin müzakerelerde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, İran'ın dondurulmuş varlıklarının ve ABD'de tutuklu bulunan çok sayıda İran vatandaşının serbest bırakılacağını kaydetmişti.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise yaptığı açıklamada Güney Kore'de bloke edilen paranın Katar’daki hesaplara aktarılacağını, mahkum takasının da gerçekleşeceğini duyurmuştu.İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin de, ABD ile varılan mahkum takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan varlıklarının 5 milyar 573 milyon 492 bin avro olarak İran bankalarının Katar bankalarındaki hesaplarına yatırıldığını belirtmişti.Katar Dışişleri Bakanlığı, Washington ile Tahran arasındaki arabuluculuk anlaşmasının uygulanmaya başladığını ve bu kapsamda İran'ın 5 ABD'liyi serbest bıraktığını, Güney Kore'de dondurulan İran fonlarının da Katar'a aktarıldığını duyurmuştu.İran da anlaşma kapsamında ABD’de tutuklu bulunan 5 İranlının serbest bırakıldığını doğrulamıştı.

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beyaz saray, abd, iran, john kirby, ortadoğu, christiane amanpour