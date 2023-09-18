https://sputniknews.com.tr/20230918/yerel-secimler-icin-konusan-ak-parti-yerel-yonetimler-baskani-buyuk-oranda-hazirliklarimiz-tamam-1075565473.html
Yerel seçimler için konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı: Büyük oranda hazırlıklarımız tamam
Yerel seçimler için konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı: Büyük oranda hazırlıklarımız tamam
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti olarak yerel seçimle ilgili büyük oranda hazırlıklarının 'tamam' olduğunu... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T14:21+0300
2023-09-18T14:21+0300
2023-09-18T14:22+0300
politika
istişare
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
ak parti
yusuf ziya yılmaz
samsun
açıklama
sandık
oy
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Samsun'da partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yılmaz, ardından gündeme ilişkin, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.AK Parti'nin bir seçimin hemen ardından analizlerini yaparak gelecek seçimler için çalıştığını, seçimden seçime bir hazırlık yapmadığını belirten Yılmaz, bu kapsamda kentlerde istişare ve il destek çalışmaları yürüttüklerini anlattı.Parti olarak sandıktan çıkan sonuçları iyi analiz ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "O çıkan sonucun aslında bir dili var. Çıkan sonuç bir şeyleri söylüyor. Onu tercüme etmek gerekiyor. O tercümenin sonucu ne diyorsa biz ondan sonra yeni bir süreç işletmeye başlıyoruz. O sürecin gayreti ve çabası içindeyiz. Büyük oranda hazırlıklarımız tamam" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230917/ak-parti-istanbul-il-baskani-kabaktepe-yerel-secimler-icin-hazirlanan-ilk-secim-sarkisini-paylasti-1075537692.html
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istişare, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, ak parti, yusuf ziya yılmaz, samsun, açıklama, sandık, oy, hazırlık
istişare, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, ak parti, yusuf ziya yılmaz, samsun, açıklama, sandık, oy, hazırlık
Yerel seçimler için konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı: Büyük oranda hazırlıklarımız tamam
14:21 18.09.2023 (güncellendi: 14:22 18.09.2023) Abone ol
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti olarak yerel seçimle ilgili büyük oranda hazırlıklarının 'tamam' olduğunu söyledi.
Samsun'da partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yılmaz, ardından gündeme ilişkin, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti'nin bir seçimin hemen ardından analizlerini yaparak gelecek seçimler için çalıştığını, seçimden seçime bir hazırlık yapmadığını belirten Yılmaz, bu kapsamda kentlerde istişare ve il destek çalışmaları yürüttüklerini anlattı.
Parti olarak sandıktan çıkan sonuçları iyi analiz ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "O çıkan sonucun aslında bir dili var. Çıkan sonuç bir şeyleri söylüyor. Onu tercüme etmek gerekiyor. O tercümenin sonucu ne diyorsa biz ondan sonra yeni bir süreç işletmeye başlıyoruz. O sürecin gayreti ve çabası içindeyiz. Büyük oranda hazırlıklarımız tamam" dedi.