https://sputniknews.com.tr/20230918/yerel-secimler-icin-konusan-ak-parti-yerel-yonetimler-baskani-buyuk-oranda-hazirliklarimiz-tamam-1075565473.html

Yerel seçimler için konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı: Büyük oranda hazırlıklarımız tamam

Yerel seçimler için konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı: Büyük oranda hazırlıklarımız tamam

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti olarak yerel seçimle ilgili büyük oranda hazırlıklarının 'tamam' olduğunu... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T14:21+0300

2023-09-18T14:21+0300

2023-09-18T14:22+0300

politika

istişare

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

ak parti

yusuf ziya yılmaz

samsun

açıklama

sandık

oy

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Samsun'da partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yılmaz, ardından gündeme ilişkin, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.AK Parti'nin bir seçimin hemen ardından analizlerini yaparak gelecek seçimler için çalıştığını, seçimden seçime bir hazırlık yapmadığını belirten Yılmaz, bu kapsamda kentlerde istişare ve il destek çalışmaları yürüttüklerini anlattı.Parti olarak sandıktan çıkan sonuçları iyi analiz ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "O çıkan sonucun aslında bir dili var. Çıkan sonuç bir şeyleri söylüyor. Onu tercüme etmek gerekiyor. O tercümenin sonucu ne diyorsa biz ondan sonra yeni bir süreç işletmeye başlıyoruz. O sürecin gayreti ve çabası içindeyiz. Büyük oranda hazırlıklarımız tamam" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230917/ak-parti-istanbul-il-baskani-kabaktepe-yerel-secimler-icin-hazirlanan-ilk-secim-sarkisini-paylasti-1075537692.html

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istişare, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, ak parti, yusuf ziya yılmaz, samsun, açıklama, sandık, oy, hazırlık