https://sputniknews.com.tr/20230918/uyandiginda-hesabinda-89-milyon-sterlin-buldu-yanlislikla-1-gecede-en-genc-multimilyoner-oldu-1075558513.html

Uyandığında hesabında 8.9 milyon sterlin buldu: Yanlışlıkla 1 gecede en genç multimilyoner oldu

Uyandığında hesabında 8.9 milyon sterlin buldu: Yanlışlıkla 1 gecede en genç multimilyoner oldu

İngiltere'de bir genç, uyandığında banka hesabında 8 milyon sterlinden fazla para bulunca bir gecede 'kazara' milyoner oldu. 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T11:18+0300

2023-09-18T11:18+0300

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sterlin

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kaza

yanlışlık

banka

banka hesabı

yaşam

ingiltere

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18 yaşındaki Dane Gillespie, bir sabah uyandığında banka hesabında 8.9 milyon sterlin olduğunu keşfetti. Kısa süre önce büyükannesi için 8 bin 900 sterlin çek ödediğini hatırlayan Gillespie, bankanın çek tutarını olduğundan daha çok 'sıfır' ile yazdığını keşfetti. 'Babası Porsche sipariş etmek istedi'Ödemesi gereken miktarın 1000 katını hesaba yatıran bankanın ne yaptığını anladıktan sonra Gillespie, bakiyesinin ekran görüntüsünü annesi Caroline ile paylaştı. Gencin annesi ise şöyle konuştu:Hatasını anlayan banka, olaydan kısa bir süre sonra hesap bakiyesini olması gerektiği gibi düzeltti. Gillespie'in kısa süren 'en genç multimilyoner' olma rekoru da kısa sürdü.

https://sputniknews.com.tr/20230916/7-bin-500-yillik-anavarza-antik-kentindeki-kazilarda-hazine-bulundu--1075529806.html

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sterlin, milyoner, zengin, kaza, yanlışlık, banka, banka hesabı, ingiltere