https://sputniknews.com.tr/20230918/unlu-rapci-uziden-ev-sahibinin-iddialarina-yanit-temiz-biraktigim-evi-dagitmaya-calismissiniz--1075563626.html

Ünlü rapçi Uzi'den ev sahibinin iddialarına yanıt: Temiz bıraktığım evi dağıtmaya çalışmışsınız

Ünlü rapçi Uzi'den ev sahibinin iddialarına yanıt: Temiz bıraktığım evi dağıtmaya çalışmışsınız

Sahne ismi "Uzi" olan rapçi Utku Cihan Yalçınkaya, ev sahibinin iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Uzi, "Temiz bıraktığım evi dağıtmaya... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T13:24+0300

2023-09-18T13:24+0300

2023-09-18T13:24+0300

yaşam

rap

ev sahibi

kira

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Sosyal medya hesabından Uzi'nin kaldığı iddia edilen evin dağılmış halini paylaşan ev sahibi, "2022 yılında TR'nin en çok dinlenen sanatçısı(!) Uzi'nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti Anthill'deki dairemizin durumu. Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!" ifadelerini kullandı.Sahne ismi "Uzi" olan rapçi Utku Cihan Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ev sahibine yanıt verdi. Rapçi, şu ifadeleri kullandı:"Temiz bıraktığım evi dağıtmaya çalışmışsınız o bile olmamış. Kontratım var, evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını susun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?"

https://sputniknews.com.tr/20230818/unlu-rapciler-heijan-big-ve-cac-istanbulda-gozaltina-alindi-muti-icin-yakalama-karari-var-1074745399.html

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rap, ev sahibi , kira