https://sputniknews.com.tr/20230918/sudanin-baskenti-hartumda-sehrin-sembolu-olan-18-katli-gokdelen-imha-edildi-1075573165.html
Sudan'ın başkenti Hartum'da şehrin sembolü olan 18 katlı gökdelen imha edildi
Sudan'ın başkenti Hartum'da şehrin sembolü olan 18 katlı gökdelen imha edildi
Sudan ordusu ile sözde Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmaların sürdüğü Sudan'ın başkenti Hartum'da şehrin sembolü olan 18 katlı gökdelen ve bazı binalar... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T19:30+0300
2023-09-18T19:30+0300
2023-09-18T19:30+0300
sudan
hartum
gökdelen
bina
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Sudan'da 6. ayına giren ordu ve sözde Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar arttı.Yerel basında yer alan haberlerde cumartesi günü sözde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Hartum'daki Ordu Genel Komutanlığı, Bahri'deki Sinyal Birliği ile Umdurman'daki Mühendisler Birliği karargahına ağır saldırılar düzenlediği belirtildi.Pazar günü ise sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hartum'da vurulan Adalet Bakanlığı, başbakanlığa bağlı Sudan Standartlar ve Metroloji Teşkilatı ile Nil Petrol şirketi binalarından dumanların yükseldiği görüldü.Son olarak Sudan'ın başkentinde, şehrin sembolü olan 18 katlı gökdelen imha edildi. Petrol şirketine ait olan bina, Sudan ordusu ile gökdeleni ele geçirmeye çalışan sözde Hızlı Destek Kuvvetleri'nden bir grup arasında çıkan çatışmanın ardından alev aldı.
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sudan, hartum, gökdelen, bina
sudan, hartum, gökdelen, bina
Sudan'ın başkenti Hartum'da şehrin sembolü olan 18 katlı gökdelen imha edildi
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Sudan ordusu ile sözde Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmaların sürdüğü Sudan'ın başkenti Hartum'da şehrin sembolü olan 18 katlı gökdelen ve bazı binalar imha edildi.
Sudan'da 6. ayına giren ordu ve sözde Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar arttı.
Yerel basında yer alan haberlerde cumartesi günü sözde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Hartum'daki Ordu Genel Komutanlığı, Bahri'deki Sinyal Birliği ile Umdurman'daki Mühendisler Birliği karargahına ağır saldırılar düzenlediği belirtildi.
Pazar günü ise sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hartum'da vurulan Adalet Bakanlığı, başbakanlığa bağlı Sudan Standartlar ve Metroloji Teşkilatı ile Nil Petrol şirketi binalarından dumanların yükseldiği görüldü.
Son olarak Sudan'ın başkentinde, şehrin sembolü olan 18 katlı gökdelen imha edildi. Petrol şirketine ait olan bina, Sudan ordusu ile gökdeleni ele geçirmeye çalışan sözde Hızlı Destek Kuvvetleri'nden bir grup arasında çıkan çatışmanın ardından alev aldı.