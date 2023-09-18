https://sputniknews.com.tr/20230918/sudanin-baskenti-hartumda-sehrin-sembolu-olan-18-katli-gokdelen-imha-edildi-1075573165.html

Sudan'ın başkenti Hartum'da şehrin sembolü olan 18 katlı gökdelen imha edildi

Sudan'ın başkenti Hartum'da şehrin sembolü olan 18 katlı gökdelen imha edildi

Sudan ordusu ile sözde Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmaların sürdüğü Sudan'ın başkenti Hartum'da şehrin sembolü olan 18 katlı gökdelen ve bazı binalar... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T19:30+0300

2023-09-18T19:30+0300

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sudan

hartum

gökdelen

bina

dünya

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Sudan'da 6. ayına giren ordu ve sözde Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar arttı.Yerel basında yer alan haberlerde cumartesi günü sözde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Hartum'daki Ordu Genel Komutanlığı, Bahri'deki Sinyal Birliği ile Umdurman'daki Mühendisler Birliği karargahına ağır saldırılar düzenlediği belirtildi.Pazar günü ise sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hartum'da vurulan Adalet Bakanlığı, başbakanlığa bağlı Sudan Standartlar ve Metroloji Teşkilatı ile Nil Petrol şirketi binalarından dumanların yükseldiği görüldü.Son olarak Sudan'ın başkentinde, şehrin sembolü olan 18 katlı gökdelen imha edildi. Petrol şirketine ait olan bina, Sudan ordusu ile gökdeleni ele geçirmeye çalışan sözde Hızlı Destek Kuvvetleri'nden bir grup arasında çıkan çatışmanın ardından alev aldı.

sudan

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sudan, hartum, gökdelen, bina