https://sputniknews.com.tr/20230918/silivride-fabrika-yangini-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1075563261.html

Silivri'de fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Silivri'de fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T13:08+0300

2023-09-18T13:08+0300

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türkiye

silivri

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Silivri Alipaşa Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İstanbul Valiliği’nden fabrika yangını açıklamasıİstanbul Valiliği Silivri'deki fabrika yangınına 12 itfaiye ekibi ve AFAD görevlilerince müdahale edildiğini, söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.İstanbul Valiliği'nden Silivri'de çıkan fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "Silivri İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan otluk alanda saat 12.38'de yangın çıkmış olup, alevler otluk alanın bitişiğinde bulunan fabrikanın bahçesindeki plastik konteynerlere sirayet etmiştir. Olaya 12 itfaiye ekibi, 11 AFAD ekibi müdahale etmektedir. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmamakla birlikte iki adet 112 Ambulansı tedbir amaçlı olay yerinde tutulmaktadır" denildi.

türkiye

silivri

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silivri, yangın, fabrika, istanbul, istanbul valiliği, açıklama, can kaybı, video, видео