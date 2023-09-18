https://sputniknews.com.tr/20230918/silivride-fabrika-yangini-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1075563261.html
Silivri'de fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Silivri'de fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İstanbul Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T13:08+0300
2023-09-18T13:08+0300
2023-09-18T14:55+0300
türkiye
silivri
yangın
fabrika
istanbul
istanbul valiliği
açıklama
can kaybı
video
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Silivri Alipaşa Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İstanbul Valiliği’nden fabrika yangını açıklamasıİstanbul Valiliği Silivri'deki fabrika yangınına 12 itfaiye ekibi ve AFAD görevlilerince müdahale edildiğini, söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.İstanbul Valiliği'nden Silivri'de çıkan fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "Silivri İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan otluk alanda saat 12.38'de yangın çıkmış olup, alevler otluk alanın bitişiğinde bulunan fabrikanın bahçesindeki plastik konteynerlere sirayet etmiştir. Olaya 12 itfaiye ekibi, 11 AFAD ekibi müdahale etmektedir. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmamakla birlikte iki adet 112 Ambulansı tedbir amaçlı olay yerinde tutulmaktadır" denildi.
türkiye
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Silivri'de fabrika yangını
Silivri'de fabrika yangını
2023-09-18T13:08+0300
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silivri, yangın, fabrika, istanbul, istanbul valiliği, açıklama, can kaybı, video, видео
silivri, yangın, fabrika, istanbul, istanbul valiliği, açıklama, can kaybı, video, видео
Silivri'de fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
13:08 18.09.2023 (güncellendi: 14:55 18.09.2023) Abone ol
İstanbul Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Silivri Alipaşa Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Valiliği’nden fabrika yangını açıklaması
İstanbul Valiliği Silivri'deki fabrika yangınına 12 itfaiye ekibi ve AFAD görevlilerince müdahale edildiğini, söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden Silivri'de çıkan fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "Silivri İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan otluk alanda saat 12.38'de yangın çıkmış olup, alevler otluk alanın bitişiğinde bulunan fabrikanın bahçesindeki plastik konteynerlere sirayet etmiştir. Olaya 12 itfaiye ekibi, 11 AFAD ekibi müdahale etmektedir. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmamakla birlikte iki adet 112 Ambulansı tedbir amaçlı olay yerinde tutulmaktadır" denildi.