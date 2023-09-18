https://sputniknews.com.tr/20230918/rusyanin-kuzeydogusunda-buyuk-deniz-tatbikati-1075567792.html
Rusya’nın kuzeydoğusunda büyük deniz tatbikatı
Rusya’nın kuzeydoğusunda büyük deniz tatbikatı
Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Deniz Rotası’nı koruma amacını taşıyan ve yaklaşık 10 bin askerin katıldığı büyük tatbikatın ülkenin kuzeydoğusunda başladığını... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T15:30+0300
2023-09-18T15:30+0300
2023-09-18T15:30+0300
savunma
rusya
rusya savunma bakanlığı
tatbikat
askeri tatbikat
nikolay yevmenov
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya’nın kuzeydoğusunda, Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov’un yönetiminde Kuzey Deniz Rotası’nı korumaya yönelik büyük tatbikat gerçekleştiriliyor” ifadesine yer verildi.Tatbikata yaklaşık 10 bin asker ve 50’den fazla teçhizatın katıldığı belirtilen açıklamada, “Tatbikat tümüyle savunma amaçlı” dendi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, tatbikat, askeri tatbikat, nikolay yevmenov
rusya, rusya savunma bakanlığı, tatbikat, askeri tatbikat, nikolay yevmenov
Rusya’nın kuzeydoğusunda büyük deniz tatbikatı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Deniz Rotası’nı koruma amacını taşıyan ve yaklaşık 10 bin askerin katıldığı büyük tatbikatın ülkenin kuzeydoğusunda başladığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya’nın kuzeydoğusunda, Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov’un yönetiminde Kuzey Deniz Rotası’nı korumaya yönelik büyük tatbikat gerçekleştiriliyor” ifadesine yer verildi.
Tatbikata yaklaşık 10 bin asker ve 50’den fazla teçhizatın katıldığı belirtilen açıklamada, “Tatbikat tümüyle savunma amaçlı” dendi.