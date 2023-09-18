https://sputniknews.com.tr/20230918/rusya-acil-durumlar-bakanligina-bagli-ekipler-libyada-arama-kurtarma-calismalarina-destek-veriyor-1075562748.html

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler, Libya'da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler, Libya'da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor

Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından görevlendirilen arama kurtarma ekipleri, enkaz çalışmalarına destek veriyor. 18.09.2023, Sputnik Türkiye

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arama kurtarma

rusya acil durum bakanlığı

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Libya'nın Derne kentinde meydana gelen sel felaketinin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı öncülüğündeki arama kurtarma ekipleri 10 kilometrekarelik alanda enkaz çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından beş kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşanan sel felaketinde 6 binden fazla kişi hayatını kaybederken 10 bine yakın kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla daha önce 6 Şubat depremlerinin vurduğu Türkiye ve Suriye'de de enkaz çalışmalarına destekte bulunmuştu.

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler, Libya'da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler, Libya'da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor 2023-09-18T12:53+0300 true PT1M06S

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video, libya, sel, yardım, arama kurtarma, rusya acil durum bakanlığı, видео