https://sputniknews.com.tr/20230918/rusya-acil-durumlar-bakanligina-bagli-ekipler-libyada-arama-kurtarma-calismalarina-destek-veriyor-1075562748.html
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler, Libya'da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler, Libya'da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor
Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından görevlendirilen arama kurtarma ekipleri, enkaz çalışmalarına destek veriyor. 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T12:53+0300
2023-09-18T12:53+0300
2023-09-18T12:53+0300
dünya
video
libya
sel
yardım
arama kurtarma
rusya acil durum bakanlığı
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Libya'nın Derne kentinde meydana gelen sel felaketinin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı öncülüğündeki arama kurtarma ekipleri 10 kilometrekarelik alanda enkaz çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından beş kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşanan sel felaketinde 6 binden fazla kişi hayatını kaybederken 10 bine yakın kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla daha önce 6 Şubat depremlerinin vurduğu Türkiye ve Suriye'de de enkaz çalışmalarına destekte bulunmuştu.
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler, Libya'da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler, Libya'da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor
2023-09-18T12:53+0300
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Sputnik Türkiye
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video, libya, sel, yardım, arama kurtarma, rusya acil durum bakanlığı, видео
video, libya, sel, yardım, arama kurtarma, rusya acil durum bakanlığı, видео
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı ekipler, Libya'da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor
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Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından görevlendirilen arama kurtarma ekipleri, enkaz çalışmalarına destek veriyor.
Libya'nın Derne kentinde meydana gelen sel felaketinin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı öncülüğündeki arama kurtarma ekipleri 10 kilometrekarelik alanda enkaz çalışmaları gerçekleştiriyor.
Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından beş kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yaşanan sel felaketinde 6 binden fazla kişi hayatını kaybederken 10 bine yakın kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla daha önce 6 Şubat depremlerinin vurduğu Türkiye ve Suriye'de de enkaz çalışmalarına destekte bulunmuştu.