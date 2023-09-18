https://sputniknews.com.tr/20230918/putin-ulkedeki-ekonomik-durum-sabit-1075569967.html

Putin: Ülkedeki ekonomik durum sabit

Putin: Ülkedeki ekonomik durum sabit

Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümetin üç yıllık bütçe taslağı üzerindeki çalışmalarda son geldiğini, ülkedeki ekonomik durumun genel olarak sabit ve dengeli... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T16:58+0300

2023-09-18T16:58+0300

2023-09-18T16:58+0300

ekonomi

ekonomi

rusya

vladimir putin

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Rusya lideri Vladimir Putin, önümüzdeki 3 yıl için federal bütçenin oluşturulmasıyla ilgili hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, “Hükümet, önümüzdeki üç yıl, 2024 ve 2025 ile 2025 plan dönemi için federal bütçe taslağı üzerindeki çalışmaları tamamlamak üzere. Ekonomik durumun genel olarak sabit ve dengeli olduğunun altını çizerim. Bunu sürekli, neredeyse her gün Başbakan ve ekonomiden sorumlu bakanlarla görüşüyoruz. Bugün de Başbakan Mihail Mişustin ile ayrıca görüşeceğiz” ifadesini kullandı.2023 federal bütçenin uygulanmasına ilişkin durumun da istikrara kavuştuğun dile getiren Rusya lideri, “Bütçe Ağustos ayında yine fazla verdi. Evet, genel olarak bu yılın başından bu yana küçük bir açık var. Ama Ağustos ayında fazla verdi, bir bu ilk defa değil” dedi.Bir dizi temel göstergelerin, tahminlerden çok daha iyi çıktığını kaydeden Putin, petrol ve doğalgaz gelirlerinin geçen yıla göre çok daha olmasının önemli olduğunu belirterek küresel piyasadaki mevcut durum sayesinde bu gelirlerin artmaya devam ettiğini vurguladı.Yıl sonu itibariyle ekonomik büyümenin yüzde 2.8 olabileceğini söyleyen Putin, “Genel olarak Rusya ekonomisinin toparlanma aşamasının tamamlandığını söyleyebiliriz. Kesinlikle benzeri görülmemiş bir dış baskıya, sözde Batı bloğundaki bazı yönetici elitlerin, hasım diye adlandırdığımız bazı ülkelerdeki bazı iktidar elitlerinin yaptırım saldırılarına karşı koyduk” ifadesini kullandı.Vladimir Putin, “Rusya ekonomisi, 2021 seviyesine geri döndü ve şimdi istikrarlı ve uzun vadeli gelişimin devam etmesi için gereken koşulların yaratılması çok önemli” diye sözlerine ekledi.

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ekonomi, rusya, vladimir putin