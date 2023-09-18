https://sputniknews.com.tr/20230918/meteorolojiden-cok-sayida-bolge-icin-uyari-kuvvetli-olacak-1075551663.html

Meteoroloji'den çok sayıda bölge için uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den çok sayıda bölge için uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji, son hava durumu tahminini paylaştı. 2 il için sarı kodlu uyarı yapılırken çok sayıda bölge için fırtına alarmı verildi. Yağışların; Rize çevreleri... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T06:31+0300

2023-09-18T06:31+0300

2023-09-18T07:06+0300

türkiye

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meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

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Meteoroloji Gene Müdürlüğü, 18 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.İstanbul Valiliği de, "Batı Karadeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 28°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 26°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 26°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 26°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 26°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 25°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 24°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 23°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 26°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı yer yer çok bulutluTOKAT °C, 25°CParçalı bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ağrı'nın güneyi, Van'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluKARS °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 35°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230917/istanbul-valiliginden-kuvvetli-firtina-uyarisi-sali-gunune-kadar-surecek-1075546809.html

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