https://sputniknews.com.tr/20230918/libyada-sel-felaketi-sular-cekilince-evimde-5-ceset-buldum-1075571329.html
Libya'da sel felaketi: 'Sular çekilince evimde 5 ceset buldum'
Libya'da sel felaketi: 'Sular çekilince evimde 5 ceset buldum'
Can kaybının 11 bini aştığı belirtilen Libya'da sel felaketi sonrası geriye kalan zor koşullarla mücadele devam ediyor. Selden en çok etkilenen kentlerden... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T20:05+0300
2023-09-18T20:05+0300
2023-09-18T20:05+0300
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Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu etkileyen Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu.Derne'de çöken barajlarla birlikte evler ve araçlar enkaza dönerken binlerce kişi yaşamını yitirdi.Hayatta kalanların büyük kısmının kenti terk etmesiyle Derne bir hayalet şehre dönüştü. 100 bin nüfuslu kentin dörtte biri haritadan silindi; tarım arazileri sular altında kaldı.Adeta bir savaş alanını andıran Derne'de felaket nedeniyle elektrik ve su kesintileri yaşanıyor. Bununla birlikte arama kurtarma ekipleri tüm zorluklara rağmen cesetleri çıkarmak için çabalıyor.Ailesiyle birlikte felaketi yaşayan Rafi Muhammed, selin vurduğu sırada daha güvenli diye çatıya çıktıklarını söyledi.Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Muhammed, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı:Tevfik Kilani de felaketin boyutunu şu sözlerle anlattı:Komşularının çoğunun vefat ettiğini, birçok ev ve iş yerinin de sular altında kaldığını belirten Kilani, "Sabah ağarıp sular çekilince birçok ceset ortaya çıktı. Bir kısmı denize sürüklendi" dedi.Sel felaketinden etkilenen Susa kentindeki son durumu Sputnik görüntülediLibya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ifade ediliyor.Büyük yıkıma uğrayan Derne'de aralarında Türkiye, Rusya, İspanya, İtalya, Tunus, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu ülkelerin arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.BM can kaybı sayısını değiştirdiBirleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Libya'da yaşanan sel felaketine ilişkin 16 Eylül'de yayımladığı raporda 11 bin 300 olarak açıkladığı hayatını kaybedenlerin sayısını, 3 bin 958 olarak güncelleyerek bugün yeni bir rapor yayımladı.OCHA'nın raporunda Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) dayandırarak paylaştığı verilere göre Libya'nın doğusundaki sel felaketi nedeniyle 3 bin 958 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 binden fazla kişinin kaybolduğu ifade edildi.Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve bu rakamların artmasının öngörüldüğü kaydedildi.
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libayada sel felaketinde son durum, libya susa kentinde sel, dernede can kaybı nedir
libayada sel felaketinde son durum, libya susa kentinde sel, dernede can kaybı nedir
Libya'da sel felaketi: 'Sular çekilince evimde 5 ceset buldum'
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Can kaybının 11 bini aştığı belirtilen Libya'da sel felaketi sonrası geriye kalan zor koşullarla mücadele devam ediyor. Selden en çok etkilenen kentlerden Derne'de yaşayanlardan Rafi Muhammed "Sular çekilince evimde sel sularının uzaktan getirdiği 5 ceset buldum, hiçbiri bizim mahalleden birine ait değildi" sözleriyle zorluğun boyutunu anlattı.
Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu etkileyen Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu.
Derne'de çöken barajlarla birlikte evler ve araçlar enkaza dönerken binlerce kişi yaşamını yitirdi.
Hayatta kalanların büyük kısmının kenti terk etmesiyle Derne bir hayalet şehre dönüştü. 100 bin nüfuslu kentin dörtte biri haritadan silindi; tarım arazileri sular altında kaldı.
Adeta bir savaş alanını andıran Derne'de felaket nedeniyle elektrik ve su kesintileri yaşanıyor. Bununla birlikte arama kurtarma ekipleri tüm zorluklara rağmen cesetleri çıkarmak için çabalıyor.
Ailesiyle birlikte felaketi yaşayan Rafi Muhammed, selin vurduğu sırada daha güvenli diye çatıya çıktıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Muhammed, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı:
"Aile fertlerimi çatıya çıkardım. İkinci katın yarısına kadar sel suları yükseldi. İlerleyen vakitte buzdolabına tutunmuş halde, selin 5 kilometre sürüklediği bir kız gördüm. Bizim evin penceresine tutunmuş haldeydi. Allah'a çok şükür onu oradan kurtardık. Ailesini de bulduk. Babası ve kız kardeşi yaralı kurtulmuş, annesi ve iki erkek kardeşi ise hayatını kaybetmişti.
Sular çekilince evimde sel sularının uzaktan getirdiği 5 ceset buldum, hiçbiri bizim mahalleden birine ait değildi."
Tevfik Kilani de felaketin boyutunu şu sözlerle anlattı:
"Sel takriben gece saat 03.00 sularında şiddetli bir şekilde geldi. Birdenbire evler sularla doldu taştı. Giriş ve birinci katta oturanlara Allah rahmet eylesin. İkinci katta oturanlar ise daha şanslıydı."
Komşularının çoğunun vefat ettiğini, birçok ev ve iş yerinin de sular altında kaldığını belirten Kilani, "Sabah ağarıp sular çekilince birçok ceset ortaya çıktı. Bir kısmı denize sürüklendi" dedi.
Sel felaketinden etkilenen Susa kentindeki son durumu Sputnik görüntüledi
Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ifade ediliyor.
Büyük yıkıma uğrayan Derne'de aralarında Türkiye, Rusya, İspanya, İtalya, Tunus, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu ülkelerin arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
BM can kaybı sayısını değiştirdi
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Libya'da yaşanan sel felaketine ilişkin 16 Eylül'de yayımladığı raporda 11 bin 300 olarak açıkladığı hayatını kaybedenlerin sayısını, 3 bin 958 olarak güncelleyerek bugün yeni bir rapor yayımladı.
OCHA'nın raporunda Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) dayandırarak paylaştığı verilere göre Libya'nın doğusundaki sel felaketi nedeniyle 3 bin 958 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 binden fazla kişinin kaybolduğu ifade edildi.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve bu rakamların artmasının öngörüldüğü kaydedildi.