https://sputniknews.com.tr/20230918/izmirde-orman-yangini-mudahale-suruyor-1075554476.html

İzmir'de orman yangını: Müdahale sürüyor

İzmir'de orman yangını: Müdahale sürüyor

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T07:47+0300

2023-09-18T07:47+0300

2023-09-18T07:47+0300

türkiye

orman yangını

izmir

helikopter

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İzmir'in Buca ile Torbalı ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Doğancılar ile Demirciler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozerle müdahale ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230917/bursada-orman-yangini-1075541736.html

türkiye

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orman yangını, izmir, helikopter