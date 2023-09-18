https://sputniknews.com.tr/20230918/izmirde-orman-yangini-mudahale-suruyor-1075554476.html
İzmir'de orman yangını: Müdahale sürüyor
İzmir'de orman yangını: Müdahale sürüyor
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T07:47+0300
2023-09-18T07:47+0300
2023-09-18T07:47+0300
türkiye
orman yangını
izmir
helikopter
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İzmir'in Buca ile Torbalı ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Doğancılar ile Demirciler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozerle müdahale ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230917/bursada-orman-yangini-1075541736.html
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orman yangını, izmir, helikopter
orman yangını, izmir, helikopter
İzmir'de orman yangını: Müdahale sürüyor
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İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İzmir'in Buca ile Torbalı ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Doğancılar ile Demirciler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozerle müdahale ediliyor.