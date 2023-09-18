https://sputniknews.com.tr/20230918/izmirde-baraj-golune-dusen-helikopter-kiyiya-cikarildi-1075568968.html

Tahtalı Barajı’na düşen helikopter kıyıya çıkarıldı

Tahtalı Barajı’na düşen helikopter kıyıya çıkarıldı

İzmir’in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale ederken, Tahtalı Barajı’na düşen ve balçığa saplanan helikopterin enkazı karaya çıkartıldı. 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T16:15+0300

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helikopter

baraj

izmir

türkiye

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Önceki gün Menderes ilçesindeki orman yangınına havadan müdahale sırasında, bir helikopter Tahtalı Barajı’ndan su aldığı sırada düşmüş, 4 kişilik mürettebattan sadece Kırgız uyruklu İsabekov Erkinbek sağ olarak kurtarılabilmişti. Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmalarda, bugün cansız bedeni karaya çıkartılan mürettebattan Oleg Agaev ve İanshanlo Lamzar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazanın meydana gelmesinin ardından 40’ıncı saatte helikopter enkazı karaya çıkartıldı. 12 metre derinlikte balçığa saplandığı değerlendirilen helikopterin enkazı, özel ekiplerin çalışmasıyla su altı kurtarma balonları ve botlarıyla kıyıya sürüklendi.

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helikopter, baraj, izmir