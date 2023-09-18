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Tahtalı Barajı’na düşen helikopter kıyıya çıkarıldı
Tahtalı Barajı’na düşen helikopter kıyıya çıkarıldı
İzmir’in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale ederken, Tahtalı Barajı’na düşen ve balçığa saplanan helikopterin enkazı karaya çıkartıldı. 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T16:15+0300
2023-09-18T16:15+0300
2023-09-18T16:22+0300
helikopter
baraj
izmir
türkiye
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Önceki gün Menderes ilçesindeki orman yangınına havadan müdahale sırasında, bir helikopter Tahtalı Barajı’ndan su aldığı sırada düşmüş, 4 kişilik mürettebattan sadece Kırgız uyruklu İsabekov Erkinbek sağ olarak kurtarılabilmişti. Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmalarda, bugün cansız bedeni karaya çıkartılan mürettebattan Oleg Agaev ve İanshanlo Lamzar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazanın meydana gelmesinin ardından 40’ıncı saatte helikopter enkazı karaya çıkartıldı. 12 metre derinlikte balçığa saplandığı değerlendirilen helikopterin enkazı, özel ekiplerin çalışmasıyla su altı kurtarma balonları ve botlarıyla kıyıya sürüklendi.
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helikopter, baraj, izmir
Tahtalı Barajı’na düşen helikopter kıyıya çıkarıldı
16:15 18.09.2023 (güncellendi: 16:22 18.09.2023) Abone ol
İzmir’in Menderes ilçesinde orman yangınına müdahale ederken, Tahtalı Barajı’na düşen ve balçığa saplanan helikopterin enkazı karaya çıkartıldı.
Önceki gün Menderes ilçesindeki orman yangınına havadan müdahale sırasında, bir helikopter Tahtalı Barajı’ndan su aldığı sırada düşmüş, 4 kişilik mürettebattan sadece Kırgız uyruklu İsabekov Erkinbek sağ olarak kurtarılabilmişti.
Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmalarda, bugün cansız bedeni karaya çıkartılan mürettebattan Oleg Agaev ve İanshanlo Lamzar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın meydana gelmesinin ardından 40’ıncı saatte helikopter enkazı karaya çıkartıldı. 12 metre derinlikte balçığa saplandığı değerlendirilen helikopterin enkazı, özel ekiplerin çalışmasıyla su altı kurtarma balonları ve botlarıyla kıyıya sürüklendi.