https://sputniknews.com.tr/20230918/italyanin-sanat-sehrinde-48-buyuklugunde-deprem-1075564004.html
İtalya'nın sanat şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem
İtalya'nın sanat şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem
İtalya’nın Floransa şehrinin kuzeydoğusunda 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T13:31+0300
2023-09-18T13:31+0300
2023-09-18T13:31+0300
dünya
video
deprem
floransa
italya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/12/1075563774_0:75:2989:1756_1920x0_80_0_0_8c04fab8b3290a181ee89ba255fde8d4.png
İtalya’nın Floransa şehrinin 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Marradi kabasında 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’ne (INGV) göre yerel saatle 05.10'da yerin 8.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can kaybı ve yaralanma bildirilmedi. Depremin meydana geldiği kasabadaki görüntülerde bazı binalarda küçük çaplı hasarın meydana geldiği dikkati çektiYerel yetkililer, 4.8'lik depremin ardından artçı sarsıntıların da yaşandığını belirtti.
floransa
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/12/1075563774_275:0:2715:1830_1920x0_80_0_0_56035d2cb64f706973a44d920dd34f6e.png
İtalya’da 4.8 büyüklüğünde deprem
İtalya’da 4.8 büyüklüğünde deprem
2023-09-18T13:31+0300
true
PT0M19S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, deprem, floransa, italya, видео
video, deprem, floransa, italya, видео
İtalya'nın sanat şehrinde 4.8 büyüklüğünde deprem
Abone ol
İtalya’nın Floransa şehrinin kuzeydoğusunda 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İtalya’nın Floransa şehrinin 70 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Marradi kabasında 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü’ne (INGV) göre yerel saatle 05.10'da yerin 8.4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can kaybı ve yaralanma bildirilmedi.
Depremin meydana geldiği kasabadaki görüntülerde bazı binalarda küçük çaplı hasarın meydana geldiği dikkati çekti
Yerel yetkililer, 4.8'lik depremin ardından artçı sarsıntıların da yaşandığını belirtti.