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https://sputniknews.com.tr/20230918/iranla-yapilan-takas-kapsaminda-serbest-birakilan-amerikalilari-tasiyan-ucak-tahrandan-havalandi-1075571539.html
İran'la yapılan takas kapsamında serbest bırakılan Amerikalılar Katar’a geldi
İran'la yapılan takas kapsamında serbest bırakılan Amerikalılar Katar’a geldi
İran ile tutuklu değişimi konusunda varılan anlaşma kapsamında serbest bırakılan ABD vatandaşlarını taşıyan uçak Katar'a iniş yaptı. 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T18:09+0300
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İran basınında çıkan haberlere göre, İran ile tutuklu değişimi konusunda varılan anlaşma kapsamında serbest bırakılan ABD vatandaşlarını taşıyan Katar’a ait uçak, Tahran Havalimanı’ndan ayrıldı.Buna göre, İran’da tutuklu bulunan beş ABD vatandaşı, İran’ın dondurulan fonlarından 6 milyar doların çözülmesini içeren anlaşma kapsamında serbest bırakıldı. Diğer yandan, serbest bırakılan beş İranlıdan ikisinin şu anda Doha'da olduğu belirtiliyor.Haberde ayrıca uçakta serbest kalan ABD vatandaşlarının yanı sıra Katar’ın Tahran Büyükelçisi’nin ve tutukluların iki akrabasının da bulunduğu kaydedildi.Daha önce İran basınına konuşan bir kaynak, Katar'ın Washington ve Tahran'a, İran'ın çözülmüş olan toplam 6 milyar dolarlık varlığının Doha'daki bankalara transfer edildiğini ifade etmişti.ABD ve İran’ın 10 Ağustos’ta tutuklu değişimi konusunda anlaşmaya vardığı öğrenilmişti.Serbest bırakılan beş İranlıdan ikisi Doha'da ulaştıABD’li tutuklular Tahran'da uçağa binerkenDaha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, tutuklu takası anlaşması kapsamında Tahran'a 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığa erişim izni verilmesine rağmen İran'a yönelik yaptırımları hafifletmeyeceğini, Tahran’ın bu paraları yalnızca insani harcamalar kapsamında kullanabileceğini, ABD ise bu fonların nereye gideceğini kontrol edeceğini açıklamıştı.ABD ve İran, Katar'ın arabuluculuğuyla beşer tutuklunun serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Tahran, ABD'de tutuklu bulunan beş İranlı karşılığında çifte vatandaşlığı olan beş Amerikalıyı serbest bırakıyor. Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iki tutuklunun İran'a döneceğini, iki kişinin ise kendi istekleri üzerine ABD'de kalacağını, bir tutuklunun ise üçüncü bir ülkede ailesine katılacağını açıklamıştı.İran’ın serbest bıraktığı Amerikalılar Katar’a geldiSputnik'e konuşan havalimanı yetkilisi, Amerikalıları taşıyan uçağın Doha'ya indiğini belirtti. Yetkili, “Beş eski Amerikalı tutuklunun bulunduğu uçak Doha'ya iniş yaptı” ifadelerini kullandı.
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iran, abd, takas, tutuklu, ortadoğu, doha

İran'la yapılan takas kapsamında serbest bırakılan Amerikalılar Katar’a geldi

18:09 18.09.2023 (güncellendi: 18:30 18.09.2023)
© AFP 2023 / KARIM JAAFARİran'la yapılan takas kapsamında serbest bırakılan Amerikalıları taşıyan uçak
İran'la yapılan takas kapsamında serbest bırakılan Amerikalıları taşıyan uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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İran ile tutuklu değişimi konusunda varılan anlaşma kapsamında serbest bırakılan ABD vatandaşlarını taşıyan uçak Katar'a iniş yaptı.
İran basınında çıkan haberlere göre, İran ile tutuklu değişimi konusunda varılan anlaşma kapsamında serbest bırakılan ABD vatandaşlarını taşıyan Katar’a ait uçak, Tahran Havalimanı’ndan ayrıldı.
Buna göre, İran’da tutuklu bulunan beş ABD vatandaşı, İran’ın dondurulan fonlarından 6 milyar doların çözülmesini içeren anlaşma kapsamında serbest bırakıldı. Diğer yandan, serbest bırakılan beş İranlıdan ikisinin şu anda Doha'da olduğu belirtiliyor.
Haberde ayrıca uçakta serbest kalan ABD vatandaşlarının yanı sıra Katar’ın Tahran Büyükelçisi’nin ve tutukluların iki akrabasının da bulunduğu kaydedildi.
Daha önce İran basınına konuşan bir kaynak, Katar'ın Washington ve Tahran'a, İran'ın çözülmüş olan toplam 6 milyar dolarlık varlığının Doha'daki bankalara transfer edildiğini ifade etmişti.
ABD ve İran’ın 10 Ağustos’ta tutuklu değişimi konusunda anlaşmaya vardığı öğrenilmişti.
Serbest bırakılan beş İranlıdan ikisi Doha'da ulaştı
ABD’li tutuklular Tahran'da uçağa binerken
Daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, tutuklu takası anlaşması kapsamında Tahran'a 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığa erişim izni verilmesine rağmen İran'a yönelik yaptırımları hafifletmeyeceğini, Tahran’ın bu paraları yalnızca insani harcamalar kapsamında kullanabileceğini, ABD ise bu fonların nereye gideceğini kontrol edeceğini açıklamıştı.
ABD ve İran, Katar'ın arabuluculuğuyla beşer tutuklunun serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Tahran, ABD'de tutuklu bulunan beş İranlı karşılığında çifte vatandaşlığı olan beş Amerikalıyı serbest bırakıyor. Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iki tutuklunun İran'a döneceğini, iki kişinin ise kendi istekleri üzerine ABD'de kalacağını, bir tutuklunun ise üçüncü bir ülkede ailesine katılacağını açıklamıştı.

İran’ın serbest bıraktığı Amerikalılar Katar’a geldi

Sputnik'e konuşan havalimanı yetkilisi, Amerikalıları taşıyan uçağın Doha'ya indiğini belirtti. Yetkili, “Beş eski Amerikalı tutuklunun bulunduğu uçak Doha'ya iniş yaptı” ifadelerini kullandı.
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