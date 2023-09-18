https://sputniknews.com.tr/20230918/iklim-aktivistleri-bu-kez-berlinin-sembollerinden-brandenburg-kapisini-hedef-aldi-1075557308.html
İklim aktivistleri bu kez Berlin'in sembollerinden Brandenburg Kapısı'nı hedef aldı
İklim aktivistleri bu kez Berlin'in sembollerinden Brandenburg Kapısı'nı hedef aldı
İklim aktivistleri, Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Brandenburg Kapısı'na boyalı saldırı düzenledi. Polis, saldırıyı düzenleyen 14 aktivisti gözaltına... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T10:28+0300
2023-09-18T10:28+0300
2023-09-18T10:28+0300
dünya
video
berlin
brandenburg kapısı
iklim aktivistleri
almanya
eylem
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Tarihi eserleri sık sık hedef almayı alışkanlık haline getiren iklim aktivisitleri, Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'na boyalı saldırı düzenledi.Aktivistler, tarihi kapının sütunlarını sprey boyalar ile turuncu ve sarıya boyayarak, fosil yakıt kullanımının 2030 yılına kadar durdurulması yönünde dikkat çekmeye çalıştı. Aktivistler tarafından yapılan açıklamada, fosil yakıt kullanımının durdurulmasına yönelik adımlar atılmadığı sürece eylemlerin devam edeceği belirtildi.
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İklim aktivistleri bu kez Berlin'in sembollerinden Brandenburg Kapısı'nı hedef aldı
İklim aktivistleri bu kez Berlin'in sembollerinden Brandenburg Kapısı'nı hedef aldı
2023-09-18T10:28+0300
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video, berlin, brandenburg kapısı, iklim aktivistleri, almanya, eylem, видео
video, berlin, brandenburg kapısı, iklim aktivistleri, almanya, eylem, видео
İklim aktivistleri bu kez Berlin'in sembollerinden Brandenburg Kapısı'nı hedef aldı
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İklim aktivistleri, Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Brandenburg Kapısı'na boyalı saldırı düzenledi. Polis, saldırıyı düzenleyen 14 aktivisti gözaltına aldı.
Tarihi eserleri sık sık hedef almayı alışkanlık haline getiren iklim aktivisitleri, Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'na boyalı saldırı düzenledi.
Aktivistler, tarihi kapının sütunlarını sprey boyalar ile turuncu ve sarıya boyayarak, fosil yakıt kullanımının 2030 yılına kadar durdurulması yönünde dikkat çekmeye çalıştı.
Aktivistler tarafından yapılan açıklamada, fosil yakıt kullanımının durdurulmasına yönelik adımlar atılmadığı sürece eylemlerin devam edeceği belirtildi.