https://sputniknews.com.tr/20230918/ikbyde-havaalanina-saldiri-6-olu-3-yarali-1075573726.html
IKBY'de havaalanına saldırı: 6 ölü, 3 yaralı
IKBY'de havaalanına saldırı: 6 ölü, 3 yaralı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Süleymaniye kenti yakınlarındaki Arbet Havaalanı’na düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T19:39+0300
2023-09-18T19:39+0300
2023-09-18T19:39+0300
dünya
süleymaniye
irak
ikby
ikby
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
arbet havaalanı
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Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Süleymaniye kentinin güneyindeki Arbet Havaalanı’na İHA ile saldırı düzenlendi. İHA'nın aktardığına göre İlaçlama ve tarım işleri için kullanılan havaalanına düzenlenen saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
süleymaniye
irak
ikby
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
arbet havaalanı
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleymaniye, irak, ikby, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), arbet havaalanı
süleymaniye, irak, ikby, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), arbet havaalanı
IKBY'de havaalanına saldırı: 6 ölü, 3 yaralı
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Süleymaniye kenti yakınlarındaki Arbet Havaalanı’na düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Süleymaniye kentinin güneyindeki Arbet Havaalanı’na İHA ile saldırı düzenlendi.
İHA'nın aktardığına göre İlaçlama ve tarım işleri için kullanılan havaalanına düzenlenen saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.