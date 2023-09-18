https://sputniknews.com.tr/20230918/ikbyde-havaalanina-saldiri-6-olu-3-yarali-1075573726.html

IKBY'de havaalanına saldırı: 6 ölü, 3 yaralı

IKBY'de havaalanına saldırı: 6 ölü, 3 yaralı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Süleymaniye kenti yakınlarındaki Arbet Havaalanı’na düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T19:39+0300

2023-09-18T19:39+0300

2023-09-18T19:39+0300

dünya

süleymaniye

irak

ikby

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

arbet havaalanı

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Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Süleymaniye kentinin güneyindeki Arbet Havaalanı’na İHA ile saldırı düzenlendi. İHA'nın aktardığına göre İlaçlama ve tarım işleri için kullanılan havaalanına düzenlenen saldırıda, 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

süleymaniye

irak

ikby

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

arbet havaalanı

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2023

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süleymaniye, irak, ikby, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), arbet havaalanı