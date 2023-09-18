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https://sputniknews.com.tr/20230918/halkbanktan-abdde-acilan-davaya-iliskin-aciklama-1075561536.html
Halkbank'tan ABD'de açılan davaya ilişkin açıklama
Halkbank'tan ABD'de açılan davaya ilişkin açıklama
Halkbank'tan, ABD'de Banka aleyhine açılan ikinci hukuk davasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Henüz bu tazminat davasıyla ilgili olarak bankamıza... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T12:15+0300
2023-09-18T12:15+0300
ekonomi
halkbank
dava
abd
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Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ABD'de banka aleyhine açılan ikinci hukuk davasına ilişkin bilgilere yer ​​​​​​​verildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"27 Mart 2020 tarihinde 876 kişilik bir müşteki grubu tarafından, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi nezdinde, ABD'nin çeşitli ülkelere yönelik yaptırım kararlarının ihlalinden dolayı alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Bankamız aleyhine açılan tazminat talepli hukuk davasında, önce 16 Şubat 2021 tarihinde Bölge Mahkemesi nezdinde, ardından 2 Mayıs 2023 tarihinde Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi nezdinde Bankamız lehine karar verilerek müştekilerin tazminat talepleri reddedilmiştir.Benzer şekilde, 26 Temmuz 2023 tarihinde 151 kişilik farklı bir müşteki grubu tarafından yine ABD Güney New York Bölge Mahkemesi nezdinde, çeşitli ülkelerde yaşadıkları birtakım mağduriyetler ile Bankamız hakkında 15 Ekim 2019 tarihinde açılmış bulunan mevcut ceza davasındaki sözde iddialar arasında bağlantı kurmaya çalışılarak yeni bir hukuk davası açılmıştır. Henüz bu tazminat davasıyla ilgili olarak Bankamıza resmi bir tebligat yapılmamış olmakla birlikte tebligat yapıldıktan sonra gerekli hukuki adımlar atılacaktır."
https://sputniknews.com.tr/20230502/halkbanktan-abddeki-tazminat-talepli-hukuk-davasina-iliskin-aciklama-1070517414.html
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halkbank, dava, abd
halkbank, dava, abd

Halkbank'tan ABD'de açılan davaya ilişkin açıklama

12:15 18.09.2023
© AAHalkbank
Halkbank - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
© AA
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Halkbank'tan, ABD'de Banka aleyhine açılan ikinci hukuk davasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Henüz bu tazminat davasıyla ilgili olarak bankamıza resmi bir tebligat yapılmamış olmakla birlikte tebligat yapıldıktan sonra gerekli hukuki adımlar atılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ABD'de banka aleyhine açılan ikinci hukuk davasına ilişkin bilgilere yer ​​​​​​​verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"27 Mart 2020 tarihinde 876 kişilik bir müşteki grubu tarafından, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi nezdinde, ABD'nin çeşitli ülkelere yönelik yaptırım kararlarının ihlalinden dolayı alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Bankamız aleyhine açılan tazminat talepli hukuk davasında, önce 16 Şubat 2021 tarihinde Bölge Mahkemesi nezdinde, ardından 2 Mayıs 2023 tarihinde Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi nezdinde Bankamız lehine karar verilerek müştekilerin tazminat talepleri reddedilmiştir.
Benzer şekilde, 26 Temmuz 2023 tarihinde 151 kişilik farklı bir müşteki grubu tarafından yine ABD Güney New York Bölge Mahkemesi nezdinde, çeşitli ülkelerde yaşadıkları birtakım mağduriyetler ile Bankamız hakkında 15 Ekim 2019 tarihinde açılmış bulunan mevcut ceza davasındaki sözde iddialar arasında bağlantı kurmaya çalışılarak yeni bir hukuk davası açılmıştır. Henüz bu tazminat davasıyla ilgili olarak Bankamıza resmi bir tebligat yapılmamış olmakla birlikte tebligat yapıldıktan sonra gerekli hukuki adımlar atılacaktır."
Halkbank - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
TÜRKİYE
Halkbank'tan ABD'deki tazminat talepli hukuk davasına ilişkin açıklama
2 Mayıs, 22:18
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