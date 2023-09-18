https://sputniknews.com.tr/20230918/disisleri-bakani-fidan-new-yorkta-alman-mevkidasi-baerbock-ile-gorustu-1075551057.html

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T00:27+0300

2023-09-18T00:27+0300

2023-09-18T00:27+0300

türkiye

annalena baerbock

türkiye

almanya

hakan fidan

birleşmiş milletler (bm)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/12/1075550180_0:182:2048:1334_1920x0_80_0_0_79fee9fb3e355f3870b5faa6487bffcf.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine başladı.Fidan, BM Genel Kurulu marjında Baerbock’la Türkevi binasında görüştü.Dışişleri Bakanlığı tarafından X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, görüşmede, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi süreci başta olmak üzere Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik süreci, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç’in NATO üyelik süreci ve iklim değişikliği konularının ele alındığı kaydedildi.

türkiye

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

annalena baerbock, türkiye, almanya, hakan fidan, birleşmiş milletler (bm)