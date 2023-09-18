https://sputniknews.com.tr/20230918/disisleri-bakani-fidan-new-yorkta-alman-mevkidasi-baerbock-ile-gorustu-1075551057.html
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T00:27+0300
2023-09-18T00:27+0300
2023-09-18T00:27+0300
türkiye
annalena baerbock
türkiye
almanya
hakan fidan
birleşmiş milletler (bm)
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Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine başladı.Fidan, BM Genel Kurulu marjında Baerbock’la Türkevi binasında görüştü.Dışişleri Bakanlığı tarafından X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, görüşmede, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi süreci başta olmak üzere Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik süreci, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç’in NATO üyelik süreci ve iklim değişikliği konularının ele alındığı kaydedildi.
türkiye
almanya
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annalena baerbock, türkiye, almanya, hakan fidan, birleşmiş milletler (bm)
annalena baerbock, türkiye, almanya, hakan fidan, birleşmiş milletler (bm)
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine başladı.
Fidan, BM Genel Kurulu marjında Baerbock’la Türkevi binasında görüştü.
Dışişleri Bakanlığı tarafından X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, görüşmede, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi süreci başta olmak üzere Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik süreci, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç’in NATO üyelik süreci ve iklim değişikliği konularının ele alındığı kaydedildi.