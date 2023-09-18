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Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
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Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
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G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu için hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu için hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi. 18.09.2023, Sputnik Türkiye
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son dakika, sezgin tanrıkulu
son dakika, sezgin tanrıkulu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu için hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

19:14 18.09.2023 (güncellendi: 19:27 18.09.2023)
© AA / Muhammed Enes YıldırımCHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
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