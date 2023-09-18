İYİ Parti lideri Akşener: 15 milletvekili mevzusunu söyleye söyleye geziyorlar

"Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak dünyanın en ayıp işidir. Böyle bir işi ne ben ne arkadaşlarım asla yapmaz. Bunu söyleyecek kadar kendinden geçmiş insanlar var. Bunun adı zavallılıktır. CHP bünyesinde görev yapan pek çok siyasetçi arkadaşımız televizyonlara çıkıyorlar ve 15 milletvekili mevzusunu söyleye söyleye geziyorlar, biz bunun eğer ödemesi varsa, İstanbul ve Ankara'yı hediye ederek kendilerine ödedik. Halen alacaklıyız."