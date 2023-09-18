https://sputniknews.com.tr/20230918/aksener-15-milletvekili-mevzusunu-soyleye-soyleye-geziyorlar-1075575502.html
İYİ Parti lideri Akşener: 15 milletvekili mevzusunu söyleye söyleye geziyorlar
İYİ Parti lideri Akşener: 15 milletvekili mevzusunu söyleye söyleye geziyorlar
İYİ Parti lideri Akşener, "CHP bünyesinde görev yapan pek çok siyasetçi arkadaşımız televizyonlara çıkıyorlar ve 15 milletvekili mevzusunu söyleye söyleye... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T20:56+0300
2023-09-18T20:56+0300
2023-09-18T20:59+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
meral akşener
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kentteki bir tesiste düzenlenen Trakya Teşkilat Buluşması'nda parti olarak ittifak sisteminden vazgeçtiklerini söyledi.'Biz ittifak sisteminden vazgeçtik'İttifak sistemini reddettiklerini ve bu sistemle yol yürümeyeceklerini belirten Akşener, "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. İttifak sistemini reddediyoruz. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil, 2028'de de kendimiz rahmetli Ebulfez Elçibey'in söylediği gibi 'özü başımıza' yerel seçimlere gireceğiz" dedi.'Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak dünyanın en ayıp işidir'Akşener, seçimlerde İstanbul'u alanın Türkiye'yi alamayacağını da gördüklerini ifade etti.CHP'nin iç işlerine karışmayı kendisine hakaret saydığını dile getiren Akşener, şöyle devam etti:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meral akşener, iyi parti
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meral akşener, iyi parti
İYİ Parti lideri Akşener: 15 milletvekili mevzusunu söyleye söyleye geziyorlar
20:56 18.09.2023 (güncellendi: 20:59 18.09.2023) Abone ol
İYİ Parti lideri Akşener, "CHP bünyesinde görev yapan pek çok siyasetçi arkadaşımız televizyonlara çıkıyorlar ve 15 milletvekili mevzusunu söyleye söyleye geziyorlar, biz bunun eğer ödemesi varsa, İstanbul ve Ankara'yı hediye ederek kendilerine ödedik. Halen alacaklıyız" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kentteki bir tesiste düzenlenen Trakya Teşkilat Buluşması'nda parti olarak ittifak sisteminden vazgeçtiklerini söyledi.
'Biz ittifak sisteminden vazgeçtik'
İttifak sistemini reddettiklerini ve bu sistemle yol yürümeyeceklerini belirten Akşener, "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. İttifak sistemini reddediyoruz. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil, 2028'de de kendimiz rahmetli Ebulfez Elçibey'in söylediği gibi 'özü başımıza' yerel seçimlere gireceğiz" dedi.
'Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak dünyanın en ayıp işidir'
Akşener, seçimlerde İstanbul'u alanın Türkiye'yi alamayacağını da gördüklerini ifade etti.
CHP'nin iç işlerine karışmayı kendisine hakaret saydığını dile getiren Akşener, şöyle devam etti:
"Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak dünyanın en ayıp işidir. Böyle bir işi ne ben ne arkadaşlarım asla yapmaz. Bunu söyleyecek kadar kendinden geçmiş insanlar var. Bunun adı zavallılıktır. CHP bünyesinde görev yapan pek çok siyasetçi arkadaşımız televizyonlara çıkıyorlar ve 15 milletvekili mevzusunu söyleye söyleye geziyorlar, biz bunun eğer ödemesi varsa, İstanbul ve Ankara'yı hediye ederek kendilerine ödedik. Halen alacaklıyız."