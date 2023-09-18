https://sputniknews.com.tr/20230918/6-sirkete-rekabet-sorusturmasi-sozlu-savunma-alinacak-1075576971.html

6 şirkete rekabet soruşturması: Sözlü savunma alınacak

6 şirkete rekabet soruşturması: Sözlü savunma alınacak

Elektronik perakendecisi ve akaryakıt sektöründeki 6 şirket hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 17 Ekim'de yapılacak. 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T21:44+0300

2023-09-18T21:44+0300

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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Petrofis Akaryakıt Dağıtım Hizmetleri AŞ, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ ve Triple Star Aviation Ltd. firmalarının özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" ile "Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" maddelerini ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.Söz konusu toplantı 17 Ekim 10.30'da yapılacak.Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ. ve Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı da 17 Ekim 14.30'da yapılacak.

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