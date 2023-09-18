https://sputniknews.com.tr/20230918/6-sirkete-rekabet-sorusturmasi-sozlu-savunma-alinacak-1075576971.html
6 şirkete rekabet soruşturması: Sözlü savunma alınacak
6 şirkete rekabet soruşturması: Sözlü savunma alınacak
Elektronik perakendecisi ve akaryakıt sektöründeki 6 şirket hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 17 Ekim'de yapılacak. 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T21:44+0300
2023-09-18T21:44+0300
2023-09-18T21:44+0300
ekonomi
rekabet
rekabet kurulu
savunma
rekabet kurumu
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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Petrofis Akaryakıt Dağıtım Hizmetleri AŞ, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ ve Triple Star Aviation Ltd. firmalarının özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" ile "Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" maddelerini ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.Söz konusu toplantı 17 Ekim 10.30'da yapılacak.Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ. ve Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı da 17 Ekim 14.30'da yapılacak.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
rekabet, rekabet kurulu, savunma, rekabet kurumu
rekabet, rekabet kurulu, savunma, rekabet kurumu
6 şirkete rekabet soruşturması: Sözlü savunma alınacak
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Elektronik perakendecisi ve akaryakıt sektöründeki 6 şirket hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 17 Ekim'de yapılacak.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Petrofis Akaryakıt Dağıtım Hizmetleri AŞ, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ ve Triple Star Aviation Ltd. firmalarının özel jetlere yakıt tedariki pazarındaki uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" ile "Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" maddelerini ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
Söz konusu toplantı 17 Ekim 10.30'da yapılacak.
Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ. ve Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı da 17 Ekim 14.30'da yapılacak.