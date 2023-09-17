https://sputniknews.com.tr/20230917/yuksek-hizli-tren-biletlerine-zam-geldi-1075535640.html

Yüksek hızlı tren bilet fiyatlarına zam geldi

Yüksek hızlı tren bilet fiyatlarına zam geldi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına zam yaptı. İşte zam sonrası yeni bilet fiyatları. 17.09.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

yüksek hızlı tren (yht)

zam

tren

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TCDD Taşımacılık tarafından Yüksek Hızlı Tren bilet ücretlerine yapılan zam sonrası fiyatlar güncellendi. Cumhuriyet'in haberine göre Ankara- İstanbul hattı bilet fiyatı yüzde 33 zamlanırken Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı yüzde 65 oranında zamlandı.Zam sonrası yeni fiyat çizelgesi ise şöyle:

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