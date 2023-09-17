https://sputniknews.com.tr/20230917/yenileme-calismalari-tamamlanan-galata-koprusu-trafige-acildi-1075533713.html

Yenileme çalışmaları tamamlanan Galata Köprüsü trafiğe açıldı

Yenileme çalışmaları tamamlanan Galata Köprüsü trafiğe açıldı

Galata Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yenileme çalışmasının ardından çift yönlü araç ve yaya trafiğine açıldı. 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T11:34+0300

2023-09-17T11:34+0300

2023-09-17T11:34+0300

türkiye

galata köprüsü

trafik

bakım

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İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eminönü ve Karaköy'ü birbirine bağlayan köprüdeki çalışmalar planlanan tarihten önce sona erdi.Köprü, 29 yıl sonra ilk kez yapılan bakımın ardından dün akşam çift yönlü araç ve yaya trafiğine açıldı.Köprünün, 'derz değişimi ve asfalt yenileme inşaat' çalışmasıyla yenilenerek olası İstanbul depremine karşı direncinin artırılması planlandı.Yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin onarıldığı çalışmalar kapsamında yağmur suyuna karşı köprüyü koruyan yalıtım tabakası yenilendi.Baskül sistemine fazla ağırlık yaptığı için sorun oluşturduğu tespit edilen gereksiz ağırlıklar kaldırıldı. Ayrıca çelik köprü tabliyesinde uygun ve güneşte erimeyen 'trinidad asfalt' kullanıldı.Köprü, planlanandan 5 gün önce kullanıma açıldı.

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galata köprüsü, trafik, bakım