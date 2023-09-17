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1 dk
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G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
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Yassıada açıklarında çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Yassıada açıklarında çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yassıada açıklarında 'Patrıa Seaways' isimli ve 'Yasa Pıoneer' isimli iki geminin çarpıştığı bilgisini paylaştı. 17.09.2023, Sputnik Türkiye
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kıyı emniyeti genel müdürlüğü
yassıada
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Yassıada açıklarında çarpışan ro-ro gemisi ile kuru yük gemisi, Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yassıada güneyi açıklarında çatışan 'Patrıa Seaways' isimli 154 metre boyundaki ro-ro gemisi ve 'Yasa Pıoneer' isimli 229 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda ve kılavuz kaptanlarımızın refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirledi" ifadeleri kullanıldı.
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kıyı emniyeti genel müdürlüğü, yassıada, gemi
kıyı emniyeti genel müdürlüğü, yassıada, gemi

Yassıada açıklarında çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi

12:39 17.09.2023
© AA / Kıyı Emniyeti Genel MüdürlüğüYassıada açıklarında çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Yassıada açıklarında çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2023
© AA / Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yassıada açıklarında 'Patrıa Seaways' isimli ve 'Yasa Pıoneer' isimli iki geminin çarpıştığı bilgisini paylaştı.
Yassıada açıklarında çarpışan ro-ro gemisi ile kuru yük gemisi, Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yassıada güneyi açıklarında çatışan 'Patrıa Seaways' isimli 154 metre boyundaki ro-ro gemisi ve 'Yasa Pıoneer' isimli 229 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda ve kılavuz kaptanlarımızın refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirledi" ifadeleri kullanıldı.
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