https://sputniknews.com.tr/20230917/ukraynanin-rusyaya-yonelik-saldirilari-devam-ediyor-voronej-bolgesinde-bir-iha-daha-dusuruldu-1075535307.html

Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırıları devam ediyor: Voronej bölgesinde bir İHA daha düşürüldü

Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırıları devam ediyor: Voronej bölgesinde bir İHA daha düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Voronej bölgesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını (İHA) önlediğini duyurdu. 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T13:00+0300

2023-09-17T13:00+0300

2023-09-17T13:00+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rusya

iha

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Voronej bölgesinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’yı saptayarak önlediği belirtildi.Açıklamada, “17 Eylül tarihinde, Moskova saatiyle 9.40 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı Voronej bölgesinin hava sahasında saptanarak önlendi” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece de Moskova bölgesinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.Açıklamada, ‘17 Eylül tarihinde, Moskova saatiyle 1.45 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenleme girişiminin önlendiği, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının Moskova bölgesindeki İstrinskiy ilçesinin hava sahasında nöbetçi hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği’ belirtilmişti.‘Rus hava savunması, Kırım'ın kuzeybatı ve doğu kıyılarında Ukrayna’ya ait 4 İHA düşürdü’Bakanlık, Ukrayna’nın İHA’Lı saldırılarının Kırım bölgesinde de devam ettiğini, Rus hava savunma sistemlerinin yarımadanın kuzeybatı ve doğu kıyılarının hava sahasında Ukrayna’ya ait uçak tipi 4 İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.Bakanlık, “Moskova saatiyle 1.45'ten 2.20'ye kadar Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik sıradaki terör saldırısı engellendi. Nöbetçi hava savunma sistemleri tarafından Kırım Yarımadası’nın kuzeybatı ve doğu kıyılarının hava sahasında Ukrayna'ya ait dört uçak tipi insansız hava aracı imha edildi” ifadelerini kullandı.

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