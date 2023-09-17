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2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
09:32
3 dk
SESLİ HABER
Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
09:47
1 dk
SESLİ HABER
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
10:15
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var
10:31
2 dk
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Donetsk yönetimi: Kiev operasyonun başından bu yana 500 bin askerini kaybetti
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Rus Büyükelçi, Kim Jong-un ile ilgili değerlendirme nedeniyle ABD'nin ikiyüzlülüğüne dikkat çekti
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Berlin Devlet Operası, Ukrayna’ya rağmen Rus sanatçıyı Macbeth operasından uzaklaştırmayı reddetti
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1 dk
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Çinli gazeteci, Ursula von der Leyen’i ‘ABD'nin kanişi’ olarak adlandırdı
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Tokat’ta off-road şenliği başladı
Tokat’ta off-road şenliği başladı
Tokat'ta off-road heyecanı yaşandı. 120 off-road aracının katıldığı yarışmaya 57 ilden yoğun ilgi gördü. 17.09.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, tokat, off-road, araç, фото
fotoğraf, tokat, off-road, araç, фото

Tokat’ta off-road şenliği başladı

17:46 17.09.2023 (güncellendi: 17:48 17.09.2023)
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Tokat'ta off-road heyecanı yaşandı. 120 off-road aracının katıldığı yarışmaya 57 ilden yoğun ilgi gördü.
© İHA / MUSTAFA KURTULAN - YUNUS ÇİFTCİ

Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Off-Road Şenliği başladı.

Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Off-Road Şenliği başladı. - Sputnik Türkiye
1/7
© İHA / MUSTAFA KURTULAN - YUNUS ÇİFTCİ

Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Off-Road Şenliği başladı.

© İHA / MUSTAFA KURTULAN - YUNUS ÇİFTCİ

Topçam Mahallesi'nde düzenlenen şenliğe 57 ilden 90 sürücü araçlarıyla katıldı.

Topçam Mahallesi&#x27;nde düzenlenen şenliğe 57 ilden 90 sürücü araçlarıyla katıldı. - Sputnik Türkiye
2/7
© İHA / MUSTAFA KURTULAN - YUNUS ÇİFTCİ

Topçam Mahallesi'nde düzenlenen şenliğe 57 ilden 90 sürücü araçlarıyla katıldı.

© İHA / MUSTAFA KURTULAN - YUNUS ÇİFTCİ

Off-Road hayranları, heyecan dolu müsabakaları izlemek için parkuru gören tepeleri ve parkurun etrafındaki izleme alanlarını doldurdu.

Off-Road hayranları, heyecan dolu müsabakaları izlemek için parkuru gören tepeleri ve parkurun etrafındaki izleme alanlarını doldurdu. - Sputnik Türkiye
3/7
© İHA / MUSTAFA KURTULAN - YUNUS ÇİFTCİ

Off-Road hayranları, heyecan dolu müsabakaları izlemek için parkuru gören tepeleri ve parkurun etrafındaki izleme alanlarını doldurdu.

© İHA / MUSTAFA KURTULAN - YUNUS ÇİFTCİ

Tokat Extreme Off-Road Kulübü Başkanı Serkan Özcan, bu yıl şenlikte güvenlik önlemlerini artırdıklarını belirtti.

Tokat Extreme Off-Road Kulübü Başkanı Serkan Özcan, bu yıl şenlikte güvenlik önlemlerini artırdıklarını belirtti. - Sputnik Türkiye
4/7
© İHA / MUSTAFA KURTULAN - YUNUS ÇİFTCİ

Tokat Extreme Off-Road Kulübü Başkanı Serkan Özcan, bu yıl şenlikte güvenlik önlemlerini artırdıklarını belirtti.

© İHA / MUSTAFA KURTULAN - YUNUS ÇİFTCİ

Özcan, "Şenlik çok eğlenceli geçiyor, halktan katılım çok fazla. Gelen illere ve bizi destekleyen Tokat halkına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Özcan, &quot;Şenlik çok eğlenceli geçiyor, halktan katılım çok fazla. Gelen illere ve bizi destekleyen Tokat halkına çok teşekkür ediyorum&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
5/7
© İHA / MUSTAFA KURTULAN - YUNUS ÇİFTCİ

Özcan, "Şenlik çok eğlenceli geçiyor, halktan katılım çok fazla. Gelen illere ve bizi destekleyen Tokat halkına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

© İHA / MUSTAFA KURTULAN - YUNUS ÇİFTCİ

Şenliklere Giresun'un Espiye ilçesinden katılan Ahmet Ocak, daha önce de Tokat’ta yarıştıklarını ve pisti güzel bulduklarını söyledi.

Şenliklere Giresun&#x27;un Espiye ilçesinden katılan Ahmet Ocak, daha önce de Tokat’ta yarıştıklarını ve pisti güzel bulduklarını söyledi. - Sputnik Türkiye
6/7
© İHA / MUSTAFA KURTULAN - YUNUS ÇİFTCİ

Şenliklere Giresun'un Espiye ilçesinden katılan Ahmet Ocak, daha önce de Tokat’ta yarıştıklarını ve pisti güzel bulduklarını söyledi.

© İHA / MUSTAFA KURTULAN - YUNUS ÇİFTCİ

Yarışlar gün boyu sürecek.

Yarışlar gün boyu sürecek. - Sputnik Türkiye
7/7
© İHA / MUSTAFA KURTULAN - YUNUS ÇİFTCİ

Yarışlar gün boyu sürecek.

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