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'Ryazan Bölgesi IV Uluslararası İş Günleri' forumu düzenlendi: Foruma ROST Başkanı Kurtuluş katıldı
'Ryazan Bölgesi IV Uluslararası İş Günleri' forumu düzenlendi: Foruma ROST Başkanı Kurtuluş katıldı
Rusya Federasyonu'nun Ryazan şehrinde 13-15 Eylül 2023 tarihlerinde 'Ryazan Bölgesi IV Uluslararası İş Günleri' forumu gerçekleştirildi. Forumun açılış... 17.09.2023, Sputnik Türkiye
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'Ryazan Bölgesi IV Uluslararası İş Günleri' forumunda ihracat-ithalat akışlarının etkinleştirilmesi, yeni lojistik güzergahlarının oluşturulması, uluslararası pazarlara girişte kapsamlı iş destek mekanizmalarının geliştirilmesi konu başlıkları konuşuldu.Forumun konukları arasında Rus ve yabancı otoritelerin temsilcileri, kalkınma altyapı kurumları ve uluslararası işbirliğini genişletmekle ilgilenen iş çevreleri yer aldı.Forum B2B programı tematik yuvarlak masa toplantıları ile son buldu.Forumun açılış konuşmasını Ryazan Valisi Pavel Malkov yaptı.Foruma Ryazan Bölgesel Hükümeti daveti üzerine katılım sağlayan Rus Türk Ticaret Evi (ROST) Başkanı Kadir Kurtuluş Sputnik’e demeç verdi. Kurtuluş, Rusya’da ve Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki firmaların iki ülke pazarına açılmaları konusunda çalışmalar yaptıklarını ve aynı zamanda Rusya’dan ve Türkiye’den ürün ve hizmet desteğinde bulunan şirketlere de yardımcı olduklarını söyledi.Kurtuluş sözlerine şöyle devam etti:'Rusya’dan Türkiye’ye 3 milyon 498 bin 614 turist geldi'"Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye’ye ilk 7 ayda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya ilk sırada yer aldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 59.22 artarak 3 milyon 498 bin 614 kişiye çıktı.Rusya'nın Ocak-Ağustos 2023 döneminde Türkiye'ye kömür sevkiyatında açık ara birinci sırada yer aldığı ve Türkiye'nin kömür ithalatının yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığı istatistiklerde karşımıza çıkıyor. Bu örnekleri daha çok sıralayabiliriz."
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türkiye, rusya, rost (rus-türk ticaret evi), rus büyükelçiliği
türkiye, rusya, rost (rus-türk ticaret evi), rus büyükelçiliği

'Ryazan Bölgesi IV Uluslararası İş Günleri' forumu düzenlendi: Foruma ROST Başkanı Kurtuluş katıldı

11:42 17.09.2023
© SputnikRyazan Bölgesi IV Uluslararası İş Günleri
Ryazan Bölgesi IV Uluslararası İş Günleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2023
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Rusya Federasyonu'nun Ryazan şehrinde 13-15 Eylül 2023 tarihlerinde 'Ryazan Bölgesi IV Uluslararası İş Günleri' forumu gerçekleştirildi. Forumun açılış konuşmasını Ryazan Valisi Pavel Malkov yaptı. Foruma katılan Rus Türk Ticaret Evi (ROST) Başkanı Kadir Kurtuluş Sputnik’e bir demeç verdi.
'Ryazan Bölgesi IV Uluslararası İş Günleri' forumunda ihracat-ithalat akışlarının etkinleştirilmesi, yeni lojistik güzergahlarının oluşturulması, uluslararası pazarlara girişte kapsamlı iş destek mekanizmalarının geliştirilmesi konu başlıkları konuşuldu.

Forumun konukları arasında Rus ve yabancı otoritelerin temsilcileri, kalkınma altyapı kurumları ve uluslararası işbirliğini genişletmekle ilgilenen iş çevreleri yer aldı.

Forum B2B programı tematik yuvarlak masa toplantıları ile son buldu.

Forumun açılış konuşmasını Ryazan Valisi Pavel Malkov yaptı.

© SputnikRyazan Valisi Pavel Malkov
Ryazan Valisi Pavel Malkov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2023
Ryazan Valisi Pavel Malkov
© Sputnik
Foruma Ryazan Bölgesel Hükümeti daveti üzerine katılım sağlayan Rus Türk Ticaret Evi (ROST) Başkanı Kadir Kurtuluş Sputnik’e demeç verdi. Kurtuluş, Rusya’da ve Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki firmaların iki ülke pazarına açılmaları konusunda çalışmalar yaptıklarını ve aynı zamanda Rusya’dan ve Türkiye’den ürün ve hizmet desteğinde bulunan şirketlere de yardımcı olduklarını söyledi.
Kurtuluş sözlerine şöyle devam etti:

"ROST bünyesinde ki çözüm ortaklarımız ile de Ryazan faaliyet gösteren firmalara destekler sağlamak istiyoruz. Destek faaliyetlerimizi iki ülkede bulunan çözüm ortaklarımız sayesinde eşgüdümlü olarak yürüttüğümüzü önemle belirtmek isterim.Bu bağlamda Pazar araştırması, Gümrük, Lojistik, Finans, Avukatlık, Vergi konularında uzman şirketlerimiz ile sorunların çözümüne destek olmak için çalışmalar yapmaktayız.

24 Şubat 2022’de Rusya Federasyon’unun Ukrayna’da başlatmış olduğu özel harekattan sonra çok kısa bir zaman içinde Rusya Federasyonu’na NATO ve müttefikleri tarafından daha önce eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Bu süreçte birçok Batılı firma geçici olarak Rusya Federasyonundaki faaliyetlerini sonlandırdı. Türk firmaları da bu fırsatı iyi kullanıp Dünya çapında bilinen Türk markalarını yeni iş birlikleri ile Rusya Federasyonu’nda kalıcı olacak şekilde düzenlemeye ve çok önemli büyük iş birliklerine imzalar atmaya başladıklarını görüyoruz.

Saygıdeğer Devlet Başkanlarımıza da teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Onların insiyatifleri sayesinde Rus – Türk Ticaret hacmimiz daha önce görülmemiş seviyelere geldi. Şuan itibariyle 68 milyar dolar seviyesine yükseldi. Umarım ortak hedef olan 100 milyar dolar seviyesine de en yakın zaman içerisinde yükseleceğiz.

Geçen hafta başında Devlet Başkanlarımızın Soçi’de biraraya gelmesinde en önemli konu başlıklarından birisi de yerli paralar ile ticaretin arttırılması hususunda ortak görüş bildirmeleri oldu. Bu husus ile ilgili merkez bankası başkanları da bir araya geldi ve toplantı yapıldı. Buraya dikkat etmenizi özellikle rica ediyorum. Türkiye'nin Rusya ile yaptığı ticarette de yılın ilk 7 ayında ruble kullanımı yüzde 230 oranında artarak dolar bazında - 700 milyon doları buldu.Bu yılın ilk sekiz ayında Türkiye’den Rusya'ya 7 milyar 465 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı. Aynı dönemde Rusya’dan Türkiye’ye yapılan ithalat ise 31 milyar 804 milyon doları buldu."

'Rusya’dan Türkiye’ye 3 milyon 498 bin 614 turist geldi'

"Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye’ye ilk 7 ayda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya ilk sırada yer aldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı yüzde 59.22 artarak 3 milyon 498 bin 614 kişiye çıktı.
Rusya'nın Ocak-Ağustos 2023 döneminde Türkiye'ye kömür sevkiyatında açık ara birinci sırada yer aldığı ve Türkiye'nin kömür ithalatının yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığı istatistiklerde karşımıza çıkıyor. Bu örnekleri daha çok sıralayabiliriz."
"Lütfen şu hususu göz ardı etmeyelim. Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti hem tarihsel hem kültürel alanda birbirlerine çok yakındır. İki ülke ticari alanda birbirine rakip değil tam tersi birbirine tamamlayan ekonomilerdir. Biliyorsunuz ki ;Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacmi her geçen gün artmaktadır.
Rusya Federasyonu için Türkiye, tedarik konusunda güvenilir bir partner olup, transit taşımalarda da bir hub niteliğindedir.
Hali hazırda Tır trafiğinde yaşanan sorunlardan dolayı Türkiye limanlarından Novorossisk limanına olan konteyner trafiği hem hızlı hem de kolay sevkiyata imkan sağlamaktadır.
Konteyner taşımacılığında en büyük handikap gidiş ve dönüş trafiğinin hızlı sağlanamamasıdır. Konteyner stok kapasiteleri gidiş dönüş trafiğinin hızlı ve etkin kullanımı ile daha efektif kullanılabilir.
Bunun içinde en iyi çözüm limanlarda Türkiye'den gelen ya da Türkiye'ye giden yüklerde hızlandırılmış gümrük prosedürleri uygulanmasıdır.
Bu sayede işlemler hızlı olacağı için konteyner stokları çok efektif olarak kullanılabilecek ve artan ticaret hacmi daha da hız kazanacaktır.
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu’nda bulunan Moskova, St. Petersburg, Kazan ve Krasnodar Ticaret Ataşelikleri, Rusya Federasyonu İhracat Merkezi gibi Türkiye’de bulunan Rus devlet kurumları son derece aktif çalışmalar yapmaktadır. Her zaman desteklerini alabilirsiniz.
Rus Türk Ticaret Evi (ROST) olarak bize başvuru yapan Rus ve Türk şirketlerini de bizde elimizden geldiği ölçüde destekler veriyoruz.
Şunu rahatlıkla söyleyebilir.2 ülke arkasında yapılabilecek daha çok işbirlikleri var. Bunu iş dünyasının temsilcileri olarak bizler yapacağız."
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