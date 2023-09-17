'Ryazan Bölgesi IV Uluslararası İş Günleri' forumu düzenlendi: Foruma ROST Başkanı Kurtuluş katıldı
Forumun konukları arasında Rus ve yabancı otoritelerin temsilcileri, kalkınma altyapı kurumları ve uluslararası işbirliğini genişletmekle ilgilenen iş çevreleri yer aldı.
Forum B2B programı tematik yuvarlak masa toplantıları ile son buldu.
Forumun açılış konuşmasını Ryazan Valisi Pavel Malkov yaptı.
"ROST bünyesinde ki çözüm ortaklarımız ile de Ryazan faaliyet gösteren firmalara destekler sağlamak istiyoruz. Destek faaliyetlerimizi iki ülkede bulunan çözüm ortaklarımız sayesinde eşgüdümlü olarak yürüttüğümüzü önemle belirtmek isterim.Bu bağlamda Pazar araştırması, Gümrük, Lojistik, Finans, Avukatlık, Vergi konularında uzman şirketlerimiz ile sorunların çözümüne destek olmak için çalışmalar yapmaktayız.
24 Şubat 2022’de Rusya Federasyon’unun Ukrayna’da başlatmış olduğu özel harekattan sonra çok kısa bir zaman içinde Rusya Federasyonu’na NATO ve müttefikleri tarafından daha önce eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Bu süreçte birçok Batılı firma geçici olarak Rusya Federasyonundaki faaliyetlerini sonlandırdı. Türk firmaları da bu fırsatı iyi kullanıp Dünya çapında bilinen Türk markalarını yeni iş birlikleri ile Rusya Federasyonu’nda kalıcı olacak şekilde düzenlemeye ve çok önemli büyük iş birliklerine imzalar atmaya başladıklarını görüyoruz.
Geçen hafta başında Devlet Başkanlarımızın Soçi’de biraraya gelmesinde en önemli konu başlıklarından birisi de yerli paralar ile ticaretin arttırılması hususunda ortak görüş bildirmeleri oldu. Bu husus ile ilgili merkez bankası başkanları da bir araya geldi ve toplantı yapıldı. Buraya dikkat etmenizi özellikle rica ediyorum. Türkiye'nin Rusya ile yaptığı ticarette de yılın ilk 7 ayında ruble kullanımı yüzde 230 oranında artarak dolar bazında - 700 milyon doları buldu.Bu yılın ilk sekiz ayında Türkiye’den Rusya'ya 7 milyar 465 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı. Aynı dönemde Rusya’dan Türkiye’ye yapılan ithalat ise 31 milyar 804 milyon doları buldu."