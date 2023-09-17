'Ryazan Bölgesi IV Uluslararası İş Günleri' forumu düzenlendi: Foruma ROST Başkanı Kurtuluş katıldı

"ROST bünyesinde ki çözüm ortaklarımız ile de Ryazan faaliyet gösteren firmalara destekler sağlamak istiyoruz. Destek faaliyetlerimizi iki ülkede bulunan çözüm ortaklarımız sayesinde eşgüdümlü olarak yürüttüğümüzü önemle belirtmek isterim.Bu bağlamda Pazar araştırması, Gümrük, Lojistik, Finans, Avukatlık, Vergi konularında uzman şirketlerimiz ile sorunların çözümüne destek olmak için çalışmalar yapmaktayız.

24 Şubat 2022’de Rusya Federasyon’unun Ukrayna’da başlatmış olduğu özel harekattan sonra çok kısa bir zaman içinde Rusya Federasyonu’na NATO ve müttefikleri tarafından daha önce eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Bu süreçte birçok Batılı firma geçici olarak Rusya Federasyonundaki faaliyetlerini sonlandırdı. Türk firmaları da bu fırsatı iyi kullanıp Dünya çapında bilinen Türk markalarını yeni iş birlikleri ile Rusya Federasyonu’nda kalıcı olacak şekilde düzenlemeye ve çok önemli büyük iş birliklerine imzalar atmaya başladıklarını görüyoruz.