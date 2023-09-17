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Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230917/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-ve-topcu-birlikleri-harkov-tank-ve-zirhli-onarim-fabrikasini-vurdu-1075538288.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava ve topçu birlikleri Harkov tank ve zırhlı onarım fabrikasını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava ve topçu birlikleri Harkov tank ve zırhlı onarım fabrikasını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askerlerin Harkov kentinde yer alan ve Ukrayna ordusunun tank ve zırhlı araçlarının onarıldığı fabrikadaki... 17.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-17T15:56+0300
2023-09-17T15:56+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
igor konaşenkov
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel verileri paylaştı. Konaşenkov, Rus hava ve topçu kuvvetlerinin Harkov kentinde yer alan ve Ukrayna ordusunun tank ve zırhlı araçlarının onarıldığı fabrikadaki ünitelerini füze atışlarıyla vurduklarını söyledi.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Serebryanka yerleşiminin yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 100. Bölgesel Savunma Tugayı ile 67. Mekanize Tugayı’na ait komuta ve gözlem noktalarının vurulduğuna dikkat çeken Konaşenkov, “Hava savunma sistemleri iki JDAM güdümlü bombayı, bir HARM anti-radar füzesini ve ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen bir füzeyi önledi” diye konuştu.Rus komutan, son bir günde DHC, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinde Ukrayna’ya ait toplam 28 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü ya da elektronik harp sistemleri ile bastırıldığını ifade etti.Tümgeneral Konaşenkov, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve saldırı uçakları, füze ve topçu birlikleri, düşmanın 114 bölgedeki insan gücünü ve askeri teçhizatını bozguna uğrattı” vurgusunu yaptı.Son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk, Güney Donetsk, Krasnıy Liman ve Zaporojye yönlerinde bir dizi saldırısının püskürtüldüğüne dikkat çeken Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu yönlerdeki çatışmalarda toplamda 600’den fazla askerini ve çok sayıda askeri teçhizatını kaybettiğini vurguladı.Rusya’nın özel askeri harekatı başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgiyi de güncelleyen Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 472 uçak, 249 helikopter, 6 bin 838 insansız hava aracı (İHA), 437 uçaksavar füze sistemi, 11 bin 919 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 151 çok namlulu roketatar sistemi, 6 bin 411 sahra ve havan topu ile 13 bin 90 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.
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rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov, ukrayna krizi, rusya
rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov, ukrayna krizi, rusya

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava ve topçu birlikleri Harkov tank ve zırhlı onarım fabrikasını vurdu

15:56 17.09.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askerlerin Harkov kentinde yer alan ve Ukrayna ordusunun tank ve zırhlı araçlarının onarıldığı fabrikadaki ünitelerini füze atışlarıyla vurduklarını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel verileri paylaştı. Konaşenkov, Rus hava ve topçu kuvvetlerinin Harkov kentinde yer alan ve Ukrayna ordusunun tank ve zırhlı araçlarının onarıldığı fabrikadaki ünitelerini füze atışlarıyla vurduklarını söyledi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Serebryanka yerleşiminin yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 100. Bölgesel Savunma Tugayı ile 67. Mekanize Tugayı’na ait komuta ve gözlem noktalarının vurulduğuna dikkat çeken Konaşenkov, “Hava savunma sistemleri iki JDAM güdümlü bombayı, bir HARM anti-radar füzesini ve ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen bir füzeyi önledi” diye konuştu.
Rus komutan, son bir günde DHC, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinde Ukrayna’ya ait toplam 28 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü ya da elektronik harp sistemleri ile bastırıldığını ifade etti.
Tümgeneral Konaşenkov, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve saldırı uçakları, füze ve topçu birlikleri, düşmanın 114 bölgedeki insan gücünü ve askeri teçhizatını bozguna uğrattı” vurgusunu yaptı.
Son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk, Güney Donetsk, Krasnıy Liman ve Zaporojye yönlerinde bir dizi saldırısının püskürtüldüğüne dikkat çeken Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu yönlerdeki çatışmalarda toplamda 600’den fazla askerini ve çok sayıda askeri teçhizatını kaybettiğini vurguladı.
Rusya’nın özel askeri harekatı başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgiyi de güncelleyen Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 472 uçak, 249 helikopter, 6 bin 838 insansız hava aracı (İHA), 437 uçaksavar füze sistemi, 11 bin 919 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 151 çok namlulu roketatar sistemi, 6 bin 411 sahra ve havan topu ile 13 bin 90 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.
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