https://sputniknews.com.tr/20230917/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-ve-topcu-birlikleri-harkov-tank-ve-zirhli-onarim-fabrikasini-vurdu-1075538288.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava ve topçu birlikleri Harkov tank ve zırhlı onarım fabrikasını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava ve topçu birlikleri Harkov tank ve zırhlı onarım fabrikasını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askerlerin Harkov kentinde yer alan ve Ukrayna ordusunun tank ve zırhlı araçlarının onarıldığı fabrikadaki... 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T15:56+0300

2023-09-17T15:56+0300

2023-09-17T15:56+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

igor konaşenkov

ukrayna krizi

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103051/57/1030515704_0:0:2597:1461_1920x0_80_0_0_d05450f598fcdc0ba395069f0905d743.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel verileri paylaştı. Konaşenkov, Rus hava ve topçu kuvvetlerinin Harkov kentinde yer alan ve Ukrayna ordusunun tank ve zırhlı araçlarının onarıldığı fabrikadaki ünitelerini füze atışlarıyla vurduklarını söyledi.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Serebryanka yerleşiminin yakınında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 100. Bölgesel Savunma Tugayı ile 67. Mekanize Tugayı’na ait komuta ve gözlem noktalarının vurulduğuna dikkat çeken Konaşenkov, “Hava savunma sistemleri iki JDAM güdümlü bombayı, bir HARM anti-radar füzesini ve ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen bir füzeyi önledi” diye konuştu.Rus komutan, son bir günde DHC, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ve Herson bölgelerinde Ukrayna’ya ait toplam 28 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü ya da elektronik harp sistemleri ile bastırıldığını ifade etti.Tümgeneral Konaşenkov, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve saldırı uçakları, füze ve topçu birlikleri, düşmanın 114 bölgedeki insan gücünü ve askeri teçhizatını bozguna uğrattı” vurgusunu yaptı.Son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk, Güney Donetsk, Krasnıy Liman ve Zaporojye yönlerinde bir dizi saldırısının püskürtüldüğüne dikkat çeken Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu yönlerdeki çatışmalarda toplamda 600’den fazla askerini ve çok sayıda askeri teçhizatını kaybettiğini vurguladı.Rusya’nın özel askeri harekatı başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgiyi de güncelleyen Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 472 uçak, 249 helikopter, 6 bin 838 insansız hava aracı (İHA), 437 uçaksavar füze sistemi, 11 bin 919 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 151 çok namlulu roketatar sistemi, 6 bin 411 sahra ve havan topu ile 13 bin 90 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov, ukrayna krizi, rusya