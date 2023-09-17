https://sputniknews.com.tr/20230917/mhpli-yonter-chpye-baktigim-zaman-demokrasi-gormuyorum-1075545672.html

MHP’li Yönter: CHP'ye baktığım zaman demokrasi görmüyorum

MHP’li Yönter: CHP'ye baktığım zaman demokrasi görmüyorum

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Kılıçdaroğlu'nun "CHP demek, demokrasi demek" ifadesini hatırlatarak, "Vallahi ben CHP'ye baktığım zaman... 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T20:14+0300

2023-09-17T20:14+0300

2023-09-17T20:14+0300

türkiye

izzet ulvi yönter

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

demokrasi

kemal kılıçdaroğlu

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, düzenledikleri kongreyle demokrasi örneği verdiklerini söyledi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP demek, demokrasi demek" ifadesini hatırlatan Yönter, "Vallahi ben CHP'ye baktığım zaman demokrasi filan görmüyorum. Despotizm, diktatörlük görüyorum. Türkiye'nin aleyhine faaliyette bulunan siyasi bir organizasyon görüyorum. Bunların neresi demokrat? CHP'ye oy vermiş değerli vatandaşlarımız da bu gerçeği mutlaka teyit edeceklerdir. Demokrasi nedir? Kişi ya da kişilerin, kendilerini ilgilendiren ya da ilgilendirebilecek konulara doğrudan ya da dolaylı katılmaları. Teori böyle söylüyor. Kitap böyle söylüyor. Kitabın ortasından konuştuk şimdi. Tanıma bakalım. Bir de CHP'ye bakalım. Arkadaşlar bizim aramızda kongrede sandalye fırlatan filan var mı? Yok. Yumruklar filan havada mı? Yok. Bayılan ayılan var mı? O da yok. Sedyeyle dışarı çıkartılan var mı? O da yok. 'Hırsızlar dışarı çıksın' diye feryat eden var mı? O da yok. Bunların hepsi CHP'de var. Zillet ittifakında var. Bizde yok. Olmaz. Biz çiğ süt emmedik, karnımızın ağrısından da şikayet etmiyoruz" diye konuştu."Terörist Demirtaş'ın serbest bırakılması mı demokrasi? Türkiye aleyhine casusluk faaliyeti içerisinde olan Sorosçu Kavala'nın serbest bırakılması mı demokrasi? Terör örgütleriyle vızır vızır görüşme, iş birliği ve ittifak mı demokrasi?" diyen Yönter, sözlerini şöyle sürdürdü:Yönter, demokrasi arayanların Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhur İttifakı'na bakacağını dile getirerek, "Demokrasi arayan Türk milletinin sinesine bakacak. Bizi demokrasi ezberleriyle kimse kandıramaz. Hiç kimse aldatamaz. Vatan evlatlarına kurşun sık, sonra demokrasi de. Vatan evlatlarına kurşun sıksın, sonra özgürlük de. Batsın sizin demokrasiniz, batsın sizin özgürlüğünüz. Böyle şey olur mu? Biz bu tip manipülatif ve spekülatif ifadelere aldırış etmiyoruz. Demokrasinin olduğu yerde milliyetçilik, milliyetçiliğin olduğu yerde demokrasi vardır" diye konuştu.31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak Eskişehir'de başarıya ve zafere hazır olduklarını belirten Yönter, "Vakit Eskişehir'de Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı vakti. Eskişehir'de zafer vakti, Eskişehir'de millet vakti. Eskişehir'de artık vakit, zillet ittifakından kurtulma vakti. İYİ Parti'ye, CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı kervanımızdaki kutlu yürüyüşe davet ediyoruz. Biz CHP'ye, İYİ Parti'ye oy veren vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Onları kucaklıyoruz, sahipleniyoruz. Onlarla aramızda hiçbir ihtilaf yok. Onların Cumhur İttifakı'nın mücadelesine destek olacağına da inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Yönter'in konuşmasının ardından tek listeyle yapılan seçimde mevcut başkan İsmail Candemir yeniden il başkanlığına seçildi.

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izzet ulvi yönter, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), demokrasi, kemal kılıçdaroğlu