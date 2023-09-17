https://sputniknews.com.tr/20230917/menderes-polatkan-ve-zorluyu-anma-toreninde-cumhurbaskani-erdoganin-mesaji-okundu-1075535113.html

Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu

Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16-17 Eylül 1961 tarihinde yaşanan idamlar milletimizin hafızasında derin yaralar açmıştır. Milli iradeyi ve milletin tercihlerini yok... 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T12:54+0300

2023-09-17T12:54+0300

2023-09-17T12:54+0300

recep tayyip erdoğan

politika

adnan menderes

mesaj

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Eski Başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 62. yılında Topkapı'daki anıt mezarda düzenlenen anma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.Erdoğan mesajında, 16-17 Eylül 1961'de yaşanan idamların milletin hafızasında derin yaralar açtığını belirterek, "Milli iradeyi ve milletin tercihlerini yok sayan 27 Mayıs darbesinin ardından Adnan Menderes ve arkadaşlarının haksız ve hukuksuz bir şekilde idam edilmeleri tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Tek parti faşizmine karşı 'yeter söz milletin" diyerek cesur bir yürüyüş başlatan Menderes ve yol arkadaşları, milletimizin büyük bir teveccühüne mazhar oldular" değerlendirmesinde bulundu.Menderes ve yol arkadaşlarının 10 yıllık iktidarları döneminde, Türkiye'de hak ve özgürlüklerden sanayileşmeye kadar pek çok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, milletin "Demirkırat" diyerek sahiplendiği Demokrat Parti hareketinin, ülkede sadece çok partili siyasi hayatın ve demokrasinin değil, aynı zamanda büyük bir kalkınma hamlesinin de sembolü haline geldiğini belirtti.Erdoğan, ülkesi ve milleti için gecesini gündüzüne katarak 10 yıl boyunca hizmet eden Menderes'in dürüstlüğü, çalışkanlığı, tevazusu ve beyefendi kişiliğiyle insanların gönlünde taht kurduğunu kaydetti.'Milletimiz 15 Temmuz'da darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır'Menderes ve arkadaşlarının aziz hatıralarının şehadetlerinin üzerinden geçen 62 yıla rağmen milletin kalbinde yaşamayı sürdürdüğünü belirten Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü oyunun sahnelendiği 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını da milletin bu kararlılığının yeni bir nişanesi olarak gördüklerini, milletin, terör örgütleriyle yol yürüyenleri sandığa gömmek suretiyle iradesine ve geleceğine çok güçlü şekilde sahip çıktığını ifade etti.Hükümet olarak milletin güvenine layık olmak, sandıkta emanet ettikleri iradeye gölge düşürmemek için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

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recep tayyip erdoğan, adnan menderes, mesaj