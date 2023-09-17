Lavrov: ABD Ukrayna'daki savaşı yönetiyor, silah ve istihbarat verileri sağlıyor

“Olan şu ki, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak amacıyla Ukrayna, uzun yıllar boyunca kendi elleriyle ve kendi bedenleriyle savaş yürütmek üzere hazırlandı. Ne derse desinler, bu savaşı (ABD) yönetiyor, silah, mühimmat, istihbarat, uydu verileri sağlıyor, bize karşı savaş yürütüyor.”