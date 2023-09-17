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Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
09:32
3 dk
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Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
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1 dk
SESLİ HABER
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
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1 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
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Rus Büyükelçi, Kim Jong-un ile ilgili değerlendirme nedeniyle ABD'nin ikiyüzlülüğüne dikkat çekti
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Berlin Devlet Operası, Ukrayna’ya rağmen Rus sanatçıyı Macbeth operasından uzaklaştırmayı reddetti
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230917/lavrov-abd-ukraynadaki-savasi-yonetiyor-silah-ve-istihbarat-verileri-sagliyor-1075535584.html
Lavrov: ABD Ukrayna'daki savaşı yönetiyor, silah ve istihbarat verileri sağlıyor
Lavrov: ABD Ukrayna'daki savaşı yönetiyor, silah ve istihbarat verileri sağlıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Ukrayna'da Rusya’ya karşı savaşı yönettiğini, silah ve istihbarat verileri sağladığını belirtti. 17.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-17T14:10+0300
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sergey lavrov
ukrayna krizi
rusya
abd
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin’in sunduğu ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programı için verdiği demeçte ABD’nin Ukrayna'da Rusya’ya karşı savaşı yönettiğini söyledi.Lavrov, Washington’un Kiev’e daha uzun menzilli füzeleri tedarik etme olasılığı ile ilgili soru karşısında şu yorumu yaptı:
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sergey lavrov, rusya, abd, ukrayna krizi
sergey lavrov, rusya, abd, ukrayna krizi

Lavrov: ABD Ukrayna'daki savaşı yönetiyor, silah ve istihbarat verileri sağlıyor

14:10 17.09.2023 (güncellendi: 14:13 17.09.2023)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Ukrayna'da Rusya’ya karşı savaşı yönettiğini, silah ve istihbarat verileri sağladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin’in sunduğu ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programı için verdiği demeçte ABD’nin Ukrayna'da Rusya’ya karşı savaşı yönettiğini söyledi.
Lavrov, Washington’un Kiev’e daha uzun menzilli füzeleri tedarik etme olasılığı ile ilgili soru karşısında şu yorumu yaptı:
“Olan şu ki, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak amacıyla Ukrayna, uzun yıllar boyunca kendi elleriyle ve kendi bedenleriyle savaş yürütmek üzere hazırlandı. Ne derse desinler, bu savaşı (ABD) yönetiyor, silah, mühimmat, istihbarat, uydu verileri sağlıyor, bize karşı savaş yürütüyor.”
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