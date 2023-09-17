https://sputniknews.com.tr/20230917/kilicdaroglu-izmir-il-kongresinde-cikan-olaylarin-arastirilmasi-talimati-verdi-1075534436.html

Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi'nde çıkan olayların araştırılması talimatı verdi

Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi'nde çıkan olayların araştırılması talimatı verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir İl Kongresi'nde yaşanan olayların araştırılması talimatını verdiği bildirildi. 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T11:57+0300

2023-09-17T11:57+0300

2023-09-17T12:12+0300

kemal kılıçdaroğlu

politika

izmir

kongre

chp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/17/1074871681_0:0:3358:1890_1920x0_80_0_0_2c7b31c3a967db5bb1a880768db70a2d.jpg

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi'nde çıkan olayların araştırılması talimatı verdi.Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir" ifadesi kullanıldı.CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde çarşaf ve blok listeyle seçime gitmek isteyen gruplar arasında arbede çıkmış toplantıya ara verilmişti.Yumruklaşmaların yaşandığı arbede sırasında protokol bölümünün önündeki sehpa, sandalye ve masaların devrildiği görülmüştü.İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araya girmesi ile salondaki gerginlik son bulmuştu.

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, izmir, kongre, chp