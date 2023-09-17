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Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
09:32
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Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
09:47
1 dk
SESLİ HABER
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
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1 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
10:15
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SESLİ HABER
Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var
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Kılıçdaroğlu: Yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık
Kılıçdaroğlu: Yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık
CHP lideri Kılıçdaroğlu, topluma hizmet etmenin önemine işaret ederek, "Yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık. Kendi derdimizi anlatmak değil, onun... 17.09.2023, Sputnik Türkiye
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kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen üye katılım törenindeki konuşmasında, CHP'li olmak için önce adaletli olmak gerektiğini belirterek adaletsiz dünyanın büyük sorunlar yarattığını ifade etti.'CHP'li olmak demek hiç kimsenin kimliğini sorgulamamak demektir'Türkiye'de çok farklı kimliklerden insanların yaşadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partili olmak demek hiç kimsenin kimliğini sorgulamamak demektir" dedi.Kılıçdaroğlu, topluma hizmet etmenin önemine işaret ederek şunları kaydetti:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu: Yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık

18:33 17.09.2023 (güncellendi: 18:34 17.09.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Şişli’de düzenen Üye Katılım Töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılan 322 yeni üyeye temsilen 12 üyeye rozetlerini takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Şişli’de düzenen Üye Katılım Töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılan 322 yeni üyeye temsilen 12 üyeye rozetlerini takarak hatıra fotoğrafı çektirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, topluma hizmet etmenin önemine işaret ederek, "Yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık. Kendi derdimizi anlatmak değil, onun derdini yeteri kadar dinlemedik. Onun sorunlarını nasıl çözeceğimizi onlara yeteri kadar anlatamadık" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen üye katılım törenindeki konuşmasında, CHP'li olmak için önce adaletli olmak gerektiğini belirterek adaletsiz dünyanın büyük sorunlar yarattığını ifade etti.

'CHP'li olmak demek hiç kimsenin kimliğini sorgulamamak demektir'

Türkiye'de çok farklı kimliklerden insanların yaşadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partili olmak demek hiç kimsenin kimliğini sorgulamamak demektir" dedi.
Kılıçdaroğlu, topluma hizmet etmenin önemine işaret ederek şunları kaydetti:
"Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar gelen bütün CHP genel başkanlarına bakın, hepsi siyasettedir, hepsi çok önemli görevler yapmıştır. Başbakanlık yapan da vardır, bakanlık yapan da vardır ama hiçbirinin zenginleştiğini göremezsiniz. Tam tersine hepimiz topluma hizmet etmeyi temel şiar edinmişizdir. Dolayısıyla topluma hizmet etmek kadar değerli bir şey yoktur ama bizim bir kusurumuz var, onu da açık yüreklilikle ifade edeyim, biz bunları geniş kitlelere aktaramadık, yeteri kadar söyleyemedik. Yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık. Kendi derdimizi anlatmak değil, onun derdini yeteri kadar dinlemedik. Onun sorunlarını nasıl çözeceğimizi onlara yeteri kadar anlatamadık. Dolayısıyla bizim böyle tarihi bir görevimiz var. Çalınmadık kapıyı çalmak zorundayız. Derdi olan insanın derdini dinlemek zorundayız. Onun derdine ürettiğimiz çözümleri ona aktarmak zorundayız. Öyle bir tarihi görevimiz var. O nedenle hepimizin ortak görevi Türkiye'nin yaşadığı sorunları ortak bir şekilde çözmektir."
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