Kılıçdaroğlu: Yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık

"Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar gelen bütün CHP genel başkanlarına bakın, hepsi siyasettedir, hepsi çok önemli görevler yapmıştır. Başbakanlık yapan da vardır, bakanlık yapan da vardır ama hiçbirinin zenginleştiğini göremezsiniz. Tam tersine hepimiz topluma hizmet etmeyi temel şiar edinmişizdir. Dolayısıyla topluma hizmet etmek kadar değerli bir şey yoktur ama bizim bir kusurumuz var, onu da açık yüreklilikle ifade edeyim, biz bunları geniş kitlelere aktaramadık, yeteri kadar söyleyemedik. Yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık. Kendi derdimizi anlatmak değil, onun derdini yeteri kadar dinlemedik. Onun sorunlarını nasıl çözeceğimizi onlara yeteri kadar anlatamadık. Dolayısıyla bizim böyle tarihi bir görevimiz var. Çalınmadık kapıyı çalmak zorundayız. Derdi olan insanın derdini dinlemek zorundayız. Onun derdine ürettiğimiz çözümleri ona aktarmak zorundayız. Öyle bir tarihi görevimiz var. O nedenle hepimizin ortak görevi Türkiye'nin yaşadığı sorunları ortak bir şekilde çözmektir."