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https://sputniknews.com.tr/20230917/izmirde-orman-yanginina-mudahale-eden-helikopter-baraja-dustu-1-personel-kurtarildi-3u-araniyor-1075531665.html
İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 'Helikopter enkazına ulaşıldı'
İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 'Helikopter enkazına ulaşıldı'
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri baraja düştü. Bir personel sağ kurtulurken, 3 kişinin kayıp olduğu... 17.09.2023, Sputnik Türkiye
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İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışan ve içinde 4 personelin olduğu öğrenilen yangın söndürme helikopteri baraja düştü.Son duruma ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmİr Menderes'teki orman yangını kontrol altına alındığını belirterek "Düşen helikopterden kurtarılan personelin hayati tehlikesi yok, helikopter enkazına ulaşıldı. kayıp 3 mürettebat aranıyor" ifadelerini kullandı.Bakan Yumaklı, daha önce X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü'nce kullanılan helikopterlerden biriyle irtibatın kesildiğini, yapılan araştırmada helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğünün belirlendiğini bildirdi.Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.Yangın için gece görüş özelliği olan 3 helikopterin görev yapıyordu.
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izmir, yangın, yangın helikopteri, düşmek
izmir, yangın, yangın helikopteri, düşmek

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 'Helikopter enkazına ulaşıldı'

09:02 17.09.2023 (güncellendi: 10:20 17.09.2023)
© AA / Mahmut Serdar Alakuşİzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü
İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2023
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
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İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri baraja düştü. Bir personel sağ kurtulurken, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Son duruma ilişkin açıklama yapan Bakan Yumaklı "Düşen helikopterden kurtarılan personelin hayati tehlikesi yok, helikopter enkazına ulaşıldı. kayıp 3 mürettebat aranıyor" dedi.
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışan ve içinde 4 personelin olduğu öğrenilen yangın söndürme helikopteri baraja düştü.
Son duruma ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmİr Menderes'teki orman yangını kontrol altına alındığını belirterek "Düşen helikopterden kurtarılan personelin hayati tehlikesi yok, helikopter enkazına ulaşıldı. kayıp 3 mürettebat aranıyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Yumaklı, daha önce X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü'nce kullanılan helikopterlerden biriyle irtibatın kesildiğini, yapılan araştırmada helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğünün belirlendiğini bildirdi.
Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"İzmir’in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23.53'te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Yapılan araştırmada, helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü tespit edilmiştir. Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ivedilikle sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştır. Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir."
Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.
Yangın için gece görüş özelliği olan 3 helikopterin görev yapıyordu.
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