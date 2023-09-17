https://sputniknews.com.tr/20230917/izmirde-orman-yanginina-mudahale-eden-helikopter-baraja-dustu-1-personel-kurtarildi-3u-araniyor-1075531665.html

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 'Helikopter enkazına ulaşıldı'

İzmir'de orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü: 'Helikopter enkazına ulaşıldı'

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri baraja düştü. Bir personel sağ kurtulurken, 3 kişinin kayıp olduğu... 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T09:02+0300

2023-09-17T09:02+0300

2023-09-17T10:20+0300

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yangın helikopteri

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İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışan ve içinde 4 personelin olduğu öğrenilen yangın söndürme helikopteri baraja düştü.Son duruma ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmİr Menderes'teki orman yangını kontrol altına alındığını belirterek "Düşen helikopterden kurtarılan personelin hayati tehlikesi yok, helikopter enkazına ulaşıldı. kayıp 3 mürettebat aranıyor" ifadelerini kullandı.Bakan Yumaklı, daha önce X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü'nce kullanılan helikopterlerden biriyle irtibatın kesildiğini, yapılan araştırmada helikopterin su aldığı Tahtalı Barajı'na düştüğünün belirlendiğini bildirdi.Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.Yangın için gece görüş özelliği olan 3 helikopterin görev yapıyordu.

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izmir, yangın, yangın helikopteri, düşmek