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SESLİ HABER
Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
09:32
3 dk
SESLİ HABER
Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
09:47
1 dk
SESLİ HABER
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
10:15
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var
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Çinli gazeteci, Ursula von der Leyen’i ‘ABD'nin kanişi’ olarak adlandırdı
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Gökhan Abur son yolculuğuna uğurlandı
Gökhan Abur son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da hayatını kaybeden NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur'un cenazesi toprağa verildi. 17.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-17T15:14+0300
2023-09-17T15:14+0300
yaşam
gökhan abur
cenaze
cenaze töreni
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Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, merhum Gökhan Abur'un eşi Hülya ile çocukları İlke, Ekin, Baran Abur taziyeleri kabul etti.Abur'un cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.Afyonkarahisar'da 1943 yılında, memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Abur, Ankara'da başladığı ilkokulu İstanbul'da, ortaokul ve liseyi ise Karabük'te bitirdi.Lise çağlarında kurduğu orkestra ile müzikal yaşantısı başlayan Abur, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nü kazandığı İstanbul'da da kurduğu bu orkestrayı devam ettirdi.Buradan "yüksek mühendis" olarak mezun olan Abur, uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü'nde yaptığı görevinden 2003'te emekli oldu.1960'lı yıllarda müzik yaşamı başlayan Abur, 1967'de Hafta Sonu Gazetesinin yaptığı, Egemen Bostancı'nın organize ettiği Altın Ses Yarışması'nda dördüncü oldu.Bu yarışmanın ardından Fikret Şeneş'in de katkılarıyla plak çalışmalarına başlayan Abur'un, 45'lik 14 plağı ve 'Bir Gün Karşılaşırsak' isimli 1 albümü bulunuyor. 1975'te Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemelerine katılan Abur, ilk 8'e girdi.1983'ten itibaren deniz ve denizcilikle ilgilenen Abur, sonrasında uzak yol kaptanlarına eğitim verdi.Gökhan Abur, 2000'de Açık Radyo'da iki yıl süre ile 'Açık Deniz' adlı bir de program yaptı. Abur, 2000 yılından sonra Atlantis Yatçılık'ta Meteoroloji ve Denizde Hava Tahmini dersleri verdi.Yıllarca Frank Sinatra, Dean Martin ve Barbara Streisand gibi dünyanın en büyük sanatçıları tarafından sahnelenen Las Vegas tarihinin en ünlü programlarından biri olan 'The Rat Pack Show' Haldun Dormen'in yönetmenliğinde, Gökhan Abur, Recep Aktuğ ve İpek Dinç'in performansları ile 2011'de İstanbul Grand Hyatt'da gerçekleştirildi.Abur, 3 çocuk babasıydı.
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gökhan abur kimdir, gökhan abur neden öldü, gökhan abur kaç yaşında öldü
gökhan abur kimdir, gökhan abur neden öldü, gökhan abur kaç yaşında öldü

Gökhan Abur son yolculuğuna uğurlandı

15:14 17.09.2023
© AA / Hakan Akgünİstanbul'da hayatını kaybeden NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur'un cenaze töreni
İstanbul'da hayatını kaybeden NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur'un cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2023
© AA / Hakan Akgün
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İstanbul'da hayatını kaybeden NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur'un cenazesi toprağa verildi.
Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, merhum Gökhan Abur'un eşi Hülya ile çocukları İlke, Ekin, Baran Abur taziyeleri kabul etti.
Abur'un cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Afyonkarahisar'da 1943 yılında, memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Abur, Ankara'da başladığı ilkokulu İstanbul'da, ortaokul ve liseyi ise Karabük'te bitirdi.
Lise çağlarında kurduğu orkestra ile müzikal yaşantısı başlayan Abur, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nü kazandığı İstanbul'da da kurduğu bu orkestrayı devam ettirdi.
Buradan "yüksek mühendis" olarak mezun olan Abur, uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü'nde yaptığı görevinden 2003'te emekli oldu.
1960'lı yıllarda müzik yaşamı başlayan Abur, 1967'de Hafta Sonu Gazetesinin yaptığı, Egemen Bostancı'nın organize ettiği Altın Ses Yarışması'nda dördüncü oldu.
Bu yarışmanın ardından Fikret Şeneş'in de katkılarıyla plak çalışmalarına başlayan Abur'un, 45'lik 14 plağı ve 'Bir Gün Karşılaşırsak' isimli 1 albümü bulunuyor. 1975'te Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemelerine katılan Abur, ilk 8'e girdi.
1983'ten itibaren deniz ve denizcilikle ilgilenen Abur, sonrasında uzak yol kaptanlarına eğitim verdi.
Gökhan Abur, 2000'de Açık Radyo'da iki yıl süre ile 'Açık Deniz' adlı bir de program yaptı. Abur, 2000 yılından sonra Atlantis Yatçılık'ta Meteoroloji ve Denizde Hava Tahmini dersleri verdi.
Yıllarca Frank Sinatra, Dean Martin ve Barbara Streisand gibi dünyanın en büyük sanatçıları tarafından sahnelenen Las Vegas tarihinin en ünlü programlarından biri olan 'The Rat Pack Show' Haldun Dormen'in yönetmenliğinde, Gökhan Abur, Recep Aktuğ ve İpek Dinç'in performansları ile 2011'de İstanbul Grand Hyatt'da gerçekleştirildi.
Abur, 3 çocuk babasıydı.
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