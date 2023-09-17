https://sputniknews.com.tr/20230917/ev-hapsi-sartiyla-tahliye-edilen-hollandali-uyusturucu-taciri-kacmak-uzereyken-yakalandi-1075545926.html

'Ev hapsi' şartıyla tahliye edilen Hollandalı uyuşturucu taciri kaçmak üzereyken yakalandı

'Ev hapsi' şartıyla tahliye edilen Hollandalı uyuşturucu taciri kaçmak üzereyken yakalandı

İstanbul'da kırmızı bültenle aranan ve yakalanmasının ardından ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Hollandalı uyuşturucu taciri, kaçacağı esnada polis ekipleri... 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T19:49+0300

2023-09-17T19:49+0300

2023-09-17T19:49+0300

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Hollanda ve Belçika makamlarınca kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan Hollandalı uyuşturucu taciri Isaac Bignan, mahkemece "ev hapsi" şartıyla tahliyesinin ardından kaçmak üzereyken yeniden gözaltına alındı.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından aranan, Hollanda ile Belçika makamlarınca hakkında kırmızı bülten çıkarılan Hollanda vatandaşı Isaac Bignan'ı 13 Haziran'da yakaladığı belirtildi.Zanlının çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı kaydedilen açıklamada, Bignan'ın 15 Eylül'de "yurt dışı çıkış yasağı" ve "ev hapsi" tedbiriyle mahkemece tahliye edildiği bildirildi.Açıklamada, "Bahse konu şahsın tahliyesi sonrasında ev hapsini ihlal ederek kaçacağı bilgisine ulaşılması üzerine, Büyükçekmece ilçesinde bulunduğu adres çevresinde tedbir alınmış, şahıs ikametinden ayrılarak araçla kaçmak üzere hareket ettiği esnada ekiplerimizce yeniden gözaltına alınmıştır. Emniyette işlemleri tamamlanarak 16 Eylül'de yeniden İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Isaac Bignan, nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, 13 Haziran'da Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, MASAK işbirliğiyle operasyon gerçekleştirilmiş, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollanda uyruklu "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes Leıjdekkers'in arasında bulunduğu 25 şüpheli yakalanmıştı.Soruşturma kapsamında 25 Haziran'da Muğla ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonlarda da Leıjdekkers'in sağ kolu ve hakkında Hollanda ve Belçika adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan İsaac Bignan'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu zanlılardan Bignan'ın da aralarında bulunduğu 7'si 1 Temmuz'da tutuklanmıştı.

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