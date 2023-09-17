https://sputniknews.com.tr/20230917/eski-cia-uzmani-rusya-ukrayna-ordusunun-nato-tarafindan-egitilen-en-iyi-birliklerini-yok-etti-1075543543.html

Eski CIA uzmanı: Rusya, Ukrayna ordusunun NATO tarafından eğitilen en iyi birliklerini yok etti

Eski CIA uzmanı: Rusya, Ukrayna ordusunun NATO tarafından eğitilen en iyi birliklerini yok etti

Eski CIA analisti Larry Johnson, Rus ordusunun NATO’nun dokuz yıl boyunca eğittiği Ukrayna ordu birliklerine ciddi zarar verdiğini belirtti. 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T18:55+0300

2023-09-17T18:55+0300

2023-09-17T18:55+0300

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ukrayna ordusu

rusya

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Eski CIA analisti ve blog yazarı Larry Johnson, YouTube’da yayınlanan Dialogue works kanalına demecinde Rus birliklerin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Atlantik İttifakı'nın dokuz yıl boyunca eğitim verdiği birliklerine ciddi zarar verdiğini söyledi.Johnson, “Onlar (Ukrayna askerleri) dokuz yıl boyunca NATO tarafından eğitildi. Tecrübeli bir subay kadrosu, askerleri vardı, insanları öylece sokaktan toplayıp üniforma giydirmiyorlardı. Ukraynalı askerler çok yetenekliydi. Fakat öldürüldüler” diye konuştu.Batılı ülkelerin çatışmanın başlangıcında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus ordusuyla yüzleşmek için kusursuz bir şekilde eğitildiğine ve onunla kolayca başa çıkabileceğine inanmış olduklarını savunan Johnson, ancak Rusya'nın askeri gücünün sonuçta Avrupa'nın en iyisi olarak kabul edilen Ukraynalı savaşçıların yok edilmesine yol açtığından her şeyin ters gittiğini ifade etti.ABD’li uzman, onların yerine gelen birliklerin aldığı eğitimin ise çok daha yetersiz olduğunu ve bu kişilerin de başarısız karşı taarruz sırasında aynı kaderi paylaştıklarını vurguladı.Johnson, “Sıfırdan bir ordu kurmak durumundalar. Ancak bu sefer ellerinde sağlık açısından uygun insanlar yok” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusu dört aydır Güney Donetsk, Artyomovsk ve Zaporojye yönlerinde karşı taarruz yürüterek NATO tarafından eğitilen ve yabancı teçhizatla silahlandırılmış tugayları savaşa sokuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu süre zarfında hiçbir yönde başarılı olamadığını belirtmişti.Batılı askeri uzmanlar, özellikle de Ukrayna ordusunun ciddi kayıplara uğramasına neden olan Rus tahkimatlarının ve mayınlı arazilerin etkinliğine dikkat çekiyor.

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cia, ukrayna, ukrayna krizi, larry johnson, nato, ukrayna ordusu, rusya, kuzey atlantik